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Economia

Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026

Ricavi oltre 1,3 miliardi e sostegno all’economia reale: rafforzata la posizione nel mercato italiano
Redazione
Autore: Redazione

Crédit Agricole conferma la solidità del proprio business in Italia nel primo trimestre 2026, chiudendo con un utile netto di 525 milioni di euro (436 milioni di pertinenza del Gruppo) e consolidando il ruolo del Paese come secondo mercato domestico. In uno scenario geopolitico complesso, i ricavi superano 1,3 miliardi (+4%), mentre il risultato operativo sale a 773 milioni (+5,1%), con un cost/income al 42,6%.

Forte l’impegno verso famiglie e imprese: i finanziamenti raggiungono 103 miliardi, la raccolta 341 miliardi. Il Gruppo supera i 6 milioni di clienti e accelera sull’innovazione con nuove piattaforme digitali e lo sviluppo dei poli “Le Village”, dedicati a startup e open innovation.

Sul fronte italiano, Crédit Agricole Italia registra un utile di 244 milioni (+3%), con crescita equilibrata dei volumi e 54 mila nuovi clienti nel trimestre. In aumento anche il risparmio gestito e i finanziamenti, pari a 2,3 miliardi, trainati dalle imprese e dall’agribusiness.

Prosegue la spinta su digitale e sostenibilità: l’88% dei clienti è digitalizzato e circa il 40% delle acquisizioni avviene online. Migliora la qualità del credito, con NPE netto all’1% e solidi livelli patrimoniali. Il Gruppo rafforza così un modello diversificato, puntando su innovazione, territorio e supporto all’economia reale.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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