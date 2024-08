Crédit Agricole a sostegno della crescita di Fanti Packaging: acquisita OCM di Gruaro

Con l’obiettivo di incentivare la crescita e l’espansione delle aziende Made in Italy, Crédit Agricole Italia ha sottoscritto un finanziamento dell’importo complessivo di 15 milioni di euro a favore di Fanti Packaging, capogruppo del comparto, leader internazionale nel settore dell’imballaggio metallico. Il finanziamento ha supportato la Società nell’acquisizione della maggioranza di OCM S.p.A., partner industriale con sede a Gruaro (VE) e con una spiccata esperienza nel packaging metallico del food, determinante per consolidare il percorso di sviluppo che il Gruppo di Casalecchio di Reno (BO) sta portando avanti a livello nazionale ed internazionale.

L’iniziativa, oltre ad avere una forte valenza industriale, si configura come un’operazione volta ad incentivare comportamenti sostenibili, in quanto prevede la riduzione del pricing del finanziamento a fronte del raggiungimento di diversi KPI ESG, come voluto dal CFO del Gruppo Fanti, Nicola De Santis, che ha guidato l’operazione. De Santis ha infatti evidenziato l’impegno del Gruppo a sostenere una crescita di tipo sostenibile: “Dobbiamo il nostro sviluppo alla sinergia di tanti fattori, tra cui una politica di acquisizioni che, da sempre, mira all’integrazione dei reciproci asset. Per questo curiamo questi passaggi in modo scrupoloso, per poter garantire il migliore equilibrio possibile tra esigenze economiche, sociali e ambientali nel rispetto dei canoni previsti dall’economia circolare”.

“Un accordo che conferma la volontà di Crédit Agricole Italia di affiancare le imprese italiane, diventando un partner di riferimento per tutti i loro progetti” – dichiara Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Intendiamo supportare concretamente le aziende che, come Fanti Packaging, si distinguono per l’impegno verso valori di innovazione e sostenibilità, che caratterizzano anche la nostra strategia aziendale.” “Questa operazione – ha aggiunto Stefano Fanti, CEO di Fanti Packaging – rappresenta un ulteriore importante passo nel nostro percorso di crescita. Con l’ingresso di OCM nella nostra compagine possiamo offrire al mercato e ai nostri clienti ancora più competitività, offrendo una gamma di prodotti di estrema qualità, sempre più completa e flessibile e in grado di rispondere con più efficacia anche alle richieste del settore alimentare”. Il Gruppo Fanti nasce a Bologna nel 1948 grazie al capostipite Giorgio Fanti ed è oggi guidato dai figli del fondatore, affiancati da manager consolidati.

L’esperienza acquisita nei 77 anni di attività consente alle aziende del Gruppo di garantire un prodotto, in particolare l’imballaggio di metallo, che si colloca tra i più elevati standard qualitativi del mercato mondiale. Oggi, a seguito dell’acquisizione di OCM S.p.A., il Gruppo può vantare 7 siti produttivi in Italia, 4 in Europa, 1 negli USA e 1 jv commerciale in Germania, registrando un fatturato aggregato di oltre 215 milioni di euro, di cui più del 50% provenienti da mercati non domestici (export e/o produzione all’estero).