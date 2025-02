Crédit Agricole in Italia: utile netto a 1,556 miliardi di euro nel 2024

Il Gruppo Crédit Agricole ha chiuso il 2024 con un risultato netto aggregato in Italia di 1,556 miliardi di euro, registrando una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Di questo importo, 1,254 miliardi sono di pertinenza del gruppo bancario francese. La performance positiva è stata sostenuta dalla dinamicità dell’attività commerciale, con finanziamenti all’economia pari a 102 miliardi di euro e una raccolta totale che ha raggiunto i 340 miliardi.

L’Italia si conferma il secondo mercato domestico per Crédit Agricole, che nel Paese conta su una rete di circa 16.100 collaboratori e 6 milioni di clienti. Il gruppo opera in diversi settori grazie alla sinergia tra le sue divisioni: dal retail banking con Crédit Agricole Italia al corporate e investment banking (CACIB), dai servizi finanziari specializzati (Agos, CA Auto Bank) al leasing e factoring, fino all’asset management e alle assicurazioni.

Nel 2024, Crédit Agricole Italia ha registrato un utile netto consolidato di 808 milioni di euro (+14%), confermando la capacità del gruppo di generare una redditività sostenibile. L’anno ha visto l’acquisizione di 190.000 nuovi clienti e un significativo incremento dei finanziamenti alle imprese (+21% a/a), con oltre 1,2 miliardi destinati alla transizione energetica. La banca ha inoltre consolidato la sua leadership nel Wealth Management, con collocamenti superiori ai 12 miliardi di euro (+47% a/a).

Questa strategia integrata consente a Crédit Agricole di offrire un ventaglio di soluzioni su misura per imprese e privati, consolidando la sua presenza nel panorama finanziario italiano. L’attenzione alle sinergie tra le diverse business unit garantisce un supporto efficace al tessuto economico del Paese, rafforzando il ruolo di Crédit Agricole come partner di riferimento per la crescita e lo sviluppo.