Crédit Agricole in Italia: utile netto a 429 milioni di euro nel primo trimestre del 2025

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre del 2025 un risultato netto aggregato di 429 milioni di euro (+10% a/a), di cui 344 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole1 . L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 354 miliardi di euro. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

Attività del gruppo

L’attività commerciale resta solida questo trimestre nelle divisioni operative del Gruppo, con un buon livello di

nuove attività. Nel primo trimestre 2025, il Gruppo ha registrato +550.000 nuovi clienti in banca di prossimità.

Nell’anno, il Gruppo ha acquisito oltre 433.000 nuovi clienti nel ramo Banca di prossimità francese e oltre 117.000

nuovi clienti nel ramo Banca di prossimità internazionale (Italia e Polonia).

Al 31 marzo 2025, gli impieghi gestiti in bilancio del retail banking ammontavano a 835 miliardi di euro, con un

aumento di +1,3% su base annua in Francia e Italia (+1,6% per le banche regionali e LCL e -2,1% in Italia). Gli

impieghi di credito si attestano 881 miliardi di euro, +1,0% su base annua in Francia e Italia (+1,0% per le Casse

regionali e LCL e +1,6% in Italia). La produzione di mutui ipotecari prosegue la sua ripresa in Francia rispetto al

minimo toccato all’inizio dell’anno 2024, senza confermare il dinamismo registrato alla fine dell’anno 2024, in

parte dovuto all’effetto della stagionalità, con un rialzo del +37% per le Casse regionali e del +46% per LCL

rispetto al primo trimestre 2024, e rispettivamente del -4,3% e del -34% rispetto al quarto trimestre 2024. Per CA

Italia, la produzione di mutui ipotecari si attesta a un buon livello, in rialzo del +19% rispetto al primo trimestre 2024.

Il tasso di penetrazione del ramo danni1 è salito al 44,2% per le Casse regionali (+0,8 punti percentuali

rispetto al primo trimestre 2024), al 28,0% per LCL (+0,2 punti percentuali) e al 20,3% per CA Italia (+1,0 punti

percentuali).

Nell’ambito dell’asset management, la raccolta del trimestre si attesta a ottimi livelli con +31,1 miliardi di euro,

trainata dagli attivi a medio-lungo termine escluse JV (+37 miliardi di euro). Nell’ambito delle attività di

assicurazione, la raccolta lorda nel ramo risparmio/previdenza ha raggiunto un livello elevato pari a 10,8 miliardi

di euro nel trimestre (+27% su un anno), con un tasso di polizze unit-linked sulla produzione che rimane elevato

al 34,3%. La raccolta netta è positiva con +4 miliardi di euro, in crescita sia sui contratti in euro che sulle polizze

unit-linked. Il buon dinamismo nel ramo danni è trainato dalla variazione dei prezzi e dalla crescita del portafoglio

(16,8 milioni di contratti alla fine di marzo 2025, +5% su un anno). Gli attivi in gestione si attestano a 2.878 miliardi

di euro, in crescita del +8,7% su un anno per i tre segmenti di attività: l’asset management a 2.247 miliardi di

euro (+6,2% su un anno), le assicurazioni vita a 352 miliardi di euro (+5,2% su un anno) e il Wealth management

(Indosuez Wealth Management e Banca privata di LCL) a 278 miliardi di euro (+41,3% su un anno), in virtù in

particolare dell’integrazione di Degroof Petercam (69 miliardi di euro di attivi in gestione integrati nel secondo

trimestre 2024).

La divisione SFS registra un livello di attività in calo. In CAPFM, gli impieghi di credito al consumo sono in

aumento a 120,7 miliardi di euro, ossia +5,6% rispetto alla fine di marzo 2024, con il settore automobilistico che

rappresenta il 54%2 degli impieghi totali, mentre la produzione di credito è in calo del -6,4% rispetto alla fine di

marzo 2024, in particolare a causa del contesto economico che colpisce negativamente il mercato automobilistico

in Europa e in Cina. Per le attività di CAL&F, la produzione degli impieghi di leasing è in rialzo del +5,7% rispetto

a marzo 2024 attestandosi a 20,5 miliardi di euro, sostenuta da leasing immobiliare e finanziamento delle energie

rinnovabili in Francia.

Il dinamismo della divisione Grandi clienti è forte, con un nuovo record di ricavi ottenuto nel trimestrale sul

Corporate and Investment Banking. Il Capital Markets e l’Investment banking sono trainati dall’insieme delle

attività, sostenuti da una forte volatilità, e il Corporate Banking beneficia del proseguimento di un’attività

commerciale dinamica. L’attività di servizi finanziari agli istituzionali registra un livello elevato di attivi in custodia

pari a 5.467 miliardi di euro e di attivi amministrati pari a 3.575 miliardi di euro (ossia +9% e +4,7% rispetto alla

fine di marzo 2024), e beneficia del buon dinamismo commerciale e di effetti di mercato favorevoli nell’anno.

Prosecuzione del sostegno alla transizione energetica

Il gruppo continua a effettuare ingenti finanziamenti e investimenti a favore della transizione. Pertanto, tra la fine del 2020 e la fine del 2024 il Gruppo Crédit Agricole ha aumentato l’esposizione ai finanziamenti delle energie a basse emissioni di carbonio3 del +141%, con 26,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2024. Gli investimenti nelle energie a basse emissioni di carbonio4 rappresentano 6 miliardi di euro al 31 dicembre 2024. Al contempo, Crédit Agricole in quanto banca universale supporta la transizione di tutti i clienti. Quindi, gli impieghi legati alla transizione ambientale5 ammontano al 31 dicembre 2024 a 111,7 miliardi di euro, di cui 86,7 miliardi di euro per gli edifici a basso impatto energetico e 5,3 miliardi di euro per i trasporti e la mobilità puliti. Inoltre, il Gruppo prosegue il proprio percorso di uscita dal finanziamento delle energie fossili e pubblica la sua esposizione ai finanziamenti di progetti di estrazione di idrocarburi6 in calo del -30% a fine 2024 rispetto al 2020, attestandosi a 0,96 miliardi di dollari. L’obiettivo di riduzione del -25% dell’esposizione all’estrazione petrolifera a fine 2025 rispetto al 2020 è ampiamente superato a fine 2024 e si attesta al -56%.