Crédit Agricole Italia al vertice della Trade Finance Survey 2025 di Euromoney

– Il Gruppo Crédit Agricole in Italia, rappresentato da Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, conquista il vertice della Trade Finance Survey 2025 di Euromoney, rivista internazionale che ogni anno premia le migliori istituzioni finanziarie, confermando la propria vocazione al supporto della clientela corporate in ambito internazionale.

Da quasi 30 anni, la Trade Finance Survey è uno dei più completi esercizi di benchmarking delle banche mondiali attive in questo settore, e offre una visione autorevole delle esigenze dei clienti e della loro percezione delle banche con cui lavorano. L’indagine 2024 ha coinvolto un numero di intervistati mai raggiunto prima: oltre 13.000 clienti corporate hanno classificato le principali banche del settore per ottenere 180 classifiche in sette regioni e 60 Paesi. Ogni anno Euromoney interroga i clienti di tutto il mondo per classificare le istituzioni finanziarie in relazione a i servizi offerti in una serie di categorie di prodotti nei rispettivi mercati.

A conferma della determinazione del Gruppo Bancario nel raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza, la valutazione ha fatto emergere risultati aziendali di primo livello in varie categorie come: Letters of Credit / Guarantees, Documentary Collections, Working Capital Solutions, Trade Loans / Structured Trades, ESG Solutions, Foreign Exchange Services, Advisory Services.