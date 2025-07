Crédit Agricole Italia e Nexi rinnovano l’accordo sui pagamenti digitali fino al 2029

Crédit Agricole Italia e Nexi annunciano di avere rinnovato la partnership sui pagamenti digitali fino al 2029: la banca continuerà distribuire le soluzioni di incasso e di pagamento della PayTech europea in Italia. Si rafforza così un legame storico che vede i due player collaborare proficuamente da oltre 30 anni e che oggi conta oltre 3 milioni di carte e più di 100mila POS di Nexi utilizzati dai privati cittadini, degli esercenti e delle imprese clienti di Crédit Agricole.

L’accordo consentirà alla banca di ampliare e potenziare i servizi di digital payments a disposizione dei propri clienti, che potranno così beneficiare di prodotti e servizi altamente innovativi, tecnologicamente all’avanguardia e sicuri, garantiti da Nexi.

“Il rinnovo della partnership con Nexi conferma la strategia di Crédit Agricole Italia di mettere sempre il cliente al centro, offrendogli soluzioni adatte alle sue esigenze. L’accordo è un importante passo in avanti nella nostra strategia di crescita sul mercato italiano, attraverso cui garantiremo alla clientela continuità operativa con l’attuale modello ed un elevato standard qualitativo, di sicurezza e di innovazione – ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia – Siamo convinti che il mercato dei pagamenti, già in forte crescita, possa presentare ulteriori potenzialità di sviluppo, con ricadute positive per la crescita del Paese”.

Per Nexi, l’accordo è un’ulteriore testimonianza del proprio ruolo di player di riferimento per le banche del nostro Paese: “Rinnovare l’accordo con Crédit Agricole in Italia è ragione di grande orgoglio per Nexi che, grazie a scala, competenze specialistiche e piattaforma tecnologia best in class in Europa, si conferma il partner ideale per i Gruppi Bancari di grande ambizione, da sempre molto attenti allo sviluppo e alle ampie esigenze di tutti i propri clienti sul territorio – afferma Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi – E’ anche una prova dell’ottimo lavoro fatto insieme a Credit Agricole in questi anni, oltre a uno stimolo per continuare sia a supportare le attività’ di sviluppo del mercato, sia a investire ancora su una gamma di prodotti e servizi d’eccellenza, nel pieno rispetto dei più’ elevati standard di sicurezza e di innovazione”