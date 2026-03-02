Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo Crédit Agricole Flexi”

Crédit Agricole Italia lancia Mutuo CA Flexi, una nuova soluzione pensata per rispondere alle esigenze sempre più dinamiche di chi accende un mutuo, introducendo un livello di flessibilità e autonomia gestionale finora inedito. Il prodotto, disponibile dal 23 febbraio, nasce con l’obiettivo di accompagnare i clienti lungo l’intero ciclo di vita del finanziamento, offrendo strumenti semplici e immediati per adattare il mutuo ai cambiamenti personali, familiari e professionali.

Il punto di forza di Mutuo CA Flexi è infatti la possibilità di modificare nel tempo le condizioni del finanziamento attraverso opzioni attivabili direttamente tramite App o Home Banking, senza procedure complesse. Tra queste, VariaRata consente di aumentare o ridurre l’importo della rata mensile — con conseguente rimodulazione della durata del mutuo — ed è gratuita in fase di stipula, oltre a poter essere esercitata dopo i primi dodici mesi. In alternativa, l’opzione SaltaRata permette di posticipare una rata all’anno, spostandola alla fine del piano di rimborso, offrendo così un supporto concreto in caso di spese impreviste.

Per chi affronta le spese iniziali legate al trasloco o all’arredamento della nuova casa, è stata introdotta IniziaConCalma, che consente di rinviare il pagamento della prima rata fino a un massimo di dodici mesi dalla stipula. A completare il pacchetto di flessibilità c’è CambiaTasso, funzione che permette di passare dal tasso fisso al variabile — o viceversa — fino a quattro volte nel corso del contratto, così da adeguarsi all’andamento dei mercati e alle diverse fasi economiche.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di sostenibilità del Gruppo, con condizioni agevolate dedicate agli immobili ad alta efficienza energetica. Sono previsti tassi più vantaggiosi e l’azzeramento delle spese di istruttoria per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B, oltre a sconti sul tasso per chi realizza interventi di riqualificazione capaci di migliorare di almeno due livelli la classe energetica dell’immobile.

In occasione del lancio, la banca ha previsto anche una promozione speciale con tassi fissi particolarmente competitivi per le domande sottoscritte dal 23 febbraio al 15 maggio 2026, con stipula entro la fine di settembre dello stesso anno.

«Con il lancio di Mutuo CA Flexi confermiamo la volontà di essere partner dei progetti di vita dei nostri clienti, non limitandoci a fornire il capitale necessario all’acquisto della casa ma offrendo una libertà di gestione concreta e innovativa», ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Italia. «Abbiamo progettato questo prodotto per rispondere a esigenze che cambiano nel tempo: dalla gestione delle spese iniziali alla possibilità di modificare autonomamente la rata tramite app. La nostra priorità è garantire serenità e personalizzazione, premiando al tempo stesso chi sceglie soluzioni orientate all’efficienza energetica, pilastro della nostra strategia di crescita responsabile».