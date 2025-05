Crédit Agricole Italia, nuove intese sindacali su smart working e formazione

Crédit Agricole Italia conferma la grande attenzione per i propri collaboratori con una serie di misure definite con le OO.SS.. Le intese si inseriscono all’interno del percorso di rafforzamento del benessere e della sostenibilità aziendale e si sostanziano secondo due direttrici: smart working e formazione.

Grazie a questa intesa Crédit Agricole Italia diventa la prima realtà del settore bancario a prevedere l’utilizzo dello smart working per tutta la rete commerciale, potendo beneficiare di una dotazione che arriva a sino 48 giorni all’anno; inoltre viene aumentata la flessibilità nell’utilizzo dello strumento per tutti coloro che già ne beneficiano, disponendo di un plafond annuale pari a 96 giorni.

Ampliato inoltre il numero dei giorni per il personale con una maggiore esigenza di smart working, in particolare a favore di personale “fragile”, di genitori con figli minori di 14 anni o in gravi condizioni di salute, titolari permessi L.104 in stato di gravità per sé stessi, per i figli e per i coniugi, nonché per i conviventi more uxori, categorie protette, personale interessato da rilevante pendolarismo giornaliero, studenti e personale in gravidanza.

In coerenza con le politiche di Diversity e Inclusion del Gruppo, saranno infine agevolati, per il tempo necessario, i dipendenti che hanno avviato un percorso di transizione o affermazione di genere.

Valorizzata anche la formazione da remoto per la rete commerciale retail grazie all’impegno a favorire maggiormente l’utilizzo dell’Easy Learning attraverso nuove modalità di pianificazione delle giornate.

Tutte queste iniziative testimoniano l’impegno concreto del Crédit Agricole Italia nel promuovere un modello di banca innovativa, in linea con i valori di responsabilità sociale e ambientale che da sempre contraddistinguono l’identità del Gruppo.