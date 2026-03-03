  • Aiello del Friuli
Economia

Crédit Agricole Italia rafforza l’impegno contro la violenza di genere

Nuovo servizio di assistenza legale con copertura delle spese e un percorso consolidato tra autonomia finanziaria, Punti Viola e certificazioni di parità
Redazione
Autore: Redazione

Per Crédit Agricole Italia la Giornata internazionale dei diritti della donna rappresenta un momento per riaffermare un impegno avviato oltre quindici anni fa e progressivamente diventato un pilastro strategico del Gruppo. Diversità e inclusione non sono più soltanto un ambito legato alle politiche HR, ma una direttrice strutturale che orienta scelte, investimenti e progettualità, anche nel nuovo Piano a Medio Termine 2026–2028.

Con lo slogan “Per noi l’8 marzo è ogni giorno”, la Banca annuncia l’attivazione di un servizio di assistenza legale con copertura delle relative spese dedicato alle colleghe e ai colleghi vittime di violenza di genere nella vita privata. L’obiettivo è offrire un supporto concreto e tempestivo in situazioni di particolare vulnerabilità, attraverso un canale sicuro e protetto che garantisca la massima riservatezza. Il servizio si avvarrà della collaborazione dello Studio Legale BonelliErede, realtà di primo piano nel panorama nazionale, che assicurerà competenze specialistiche e una presenza capillare su tutto il territorio.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia che lega in modo diretto indipendenza economica e sicurezza personale. Nel corso del 2025 e con prosecuzione nel 2026, Crédit Agricole Italia ha rafforzato azioni mirate a sostenere l’autonomia finanziaria, tra cui il progetto “Una donna, un lavoro, un conto”, avviato in adesione all’iniziativa ABI-Federcasse, e una campagna di educazione finanziaria realizzata in collaborazione con il magazine “Rotture”, attraverso una serie di video dedicati alla gestione consapevole dei risparmi e alla prevenzione della violenza economica. Parallelamente, la collaborazione con DonnexStrada ha portato al sostegno per l’attivazione di cinquanta nuovi “Punti Viola”, presìdi di prima accoglienza diffusi in diverse aree strategiche del Paese.

Il percorso del Gruppo affonda le radici in oltre un decennio di iniziative concrete, dalla firma dell’accordo sindacale contro la violenza di genere nel 2019 all’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere nel 2023, fino alla recente adesione all’iniziativa #StOpE contro il sessismo ordinario nei luoghi di lavoro. A rafforzare questa visione contribuisce anche il network interno MixHer, nato per valorizzare la mixité e promuovere una cultura inclusiva.

L’impegno si traduce inoltre in un’azione capillare sui territori, attraverso Comitati Territoriali e Fondazioni che sostengono realtà attive nel contrasto alla violenza e nel reinserimento lavorativo. Tra queste figurano Women for Freedom, QUID a Vicenza, Rompi il Silenzio a Rimini, Differenza Donna a Salerno e la Fondazione Gabriella Fabbrocini a Napoli.

Un percorso strutturato e continuativo che conferma la volontà di Crédit Agricole Italia di promuovere pari opportunità, autonomia e tutela delle persone non solo in occasione dell’8 marzo, ma ogni giorno dell’anno.

