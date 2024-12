Crédit Agricole Italia sostiene il percorso di crescita sostenibile di Gruppo Mastrotto

In questo contesto si inserisce l’importante sostegno di Crédit Agricole Italia, che ha scelto di supportare il percorso strategico del Gruppo con un finanziamento ESG-Linked da 25 milioni di euro. L’operazione riconosce il valore sostanziale dell’impegno dell’azienda verso obiettivi ESG ambiziosi e concreti, legando l’evoluzione del costo del finanziamento al raggiungimento di specifici indicatori di performance. I progetti di innovazione sostenibile di Gruppo Mastrotto a cui è legata l’operazione si realizzano su due direzioni fondamentali. La prima riguarda l’estensione dell’analisi LCA (Life Cycle Assessment) a tutte le famiglie di prodotto, un impegno metodologico che supera la semplice misurazione concretizzandosi in un miglioramento continuo dell’impronta ambientale. La seconda prevede l’introduzione di sistema di recupero dei sottoprodotti organici nelle prime fasi della concia, che vengono successivamente conferiti ad aziende specializzate per la trasformazione in componenti per fertilizzanti e biostimolanti. L’operazione rafforza la visione strategica di Gruppo Mastrotto, che nel biennio 2023-2024 ha investito in numerosi progetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, consolidando un modello di business che integra innovazione e miglioramento continuo. Con un fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro e oltre 5.000 dipendenti, l’azienda ha recentemente acquisito il controllo del Gruppo Coindu, leader europeo nella progettazione e produzione di interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto. Con questa operazione di finanziamento, Crédit Agricole Italia conferma la sua fiducia nelle aziende che generano valore condiviso, sostenendo realtà imprenditoriali impegnate in una crescita responsabile e orientata al futuro, a beneficio dei territori e delle comunità.