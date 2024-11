Crédit Agricole sostiene il progetto ‘Tutela e diritti’

Sono centinaia i bambini chirurgici e le loro famiglie sostenuti in questi anni da A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo in tutte le fasi del percorso chirurgico, da quello preoperatorio, in ospedale, al post-operatorio: un approccio integrato a 360 gradi che affianca alla cura svolta dall’ospedale una serie di servizi utili a supportare la fase acuta della degenza, il sostegno tra un ricovero e un altro e il proseguo della vita dei bambini chirurgici anche fuori dalla corsia. Ad accompagnare A.B.C dal 2018, soprattutto sul fronte delle attività mirate al supporto emotivo e all’accoglienza di bambini e famiglie, è Crédit Agricole Italia che quest’anno ha deciso di sostenere il progetto “Tutela e Diritti”: un’attività – realizzata anche con la collaborazione dell’associazione BeChildren che sviluppa in Italia e nel Mondo progetti per migliorare la vita dei bambini bisognosi investendo sulla loro crescita – che completa il percorso di supporto alle famiglie seguite da A.B.C. e che viene esteso anche ai genitori di tutti i bambini con disabilità.

Il progetto propone un vero e proprio percorso di “parent training”, patrocinato dall’Ordine degli Psicologi del FVG, con l’organizzazione di un ciclo di appuntamenti a sostegno della genitorialità sia a un punto di vista psicologico, grazie alle professioniste dell’Associazione, sia da un punto di vista giuridico, grazie ad un avvocato esperto di inclusione scolastica e diritto antidiscriminatorio, che approfondisce la conoscenza della Legge 104/92, nata per regolamentare l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale informando famiglie e operatori su temi come il diritto, l’inclusione scolastica, l’utilizzo del linguaggio, gli aspetti emotivi implicati. Gli incontri, organizzati in piccoli gruppi per garantire la migliore fruizione del servizio, sono proposti in modalità online con la durata di 90 minuti ciascuno con la suddivisione dei genitori secondo le età dei bambini: scuola primaria e materna (3 ai 9) e scuola secondaria di primo e secondo grado (dai 10 ai 18 anni circa). Per partecipare, inviare una mail all’indirizzo [email protected]: alla medesima mail è possibile anche usufruire del servizio gratuito L’Avvocato Risponde, per inviare quesiti legati ai diritti delle persone con disabilità.

«Con la crescita dell’Associazione, alla soglia dei nostri primi 20 anni di attività, valutiamo sempre più necessario espandere i nostri progetti anche al momento post-operatorio», spiega la fondatrice e direttrice di A.B.C Giusy Battain. «Il progetto “Tutela e Diritti” non solo completa il percorso di supporto alle famiglie dei bambini che assistiamo nelle corsie dell’ospedale, ma ci permette di entrare in contatto e supportare anche tanti genitori di bambini con disabilità. Il “parent training” è stato pensato proprio per aiutare a fronteggiare lo stress genitoriale percepito e per sostenere la complessa relazione genitori-figli, oltre che coadiuvarli nel processo di inclusione che i loro figli devono affrontare nella società».

A.B.C. è nata nel 2005 a Trieste da due genitori che hanno affrontato un lungo percorso chirurgico per il loro bambino. Oggi è un’organizzazione ben strutturata che. garantisce supporto psicologico, emotivo e logistico alle famiglie dei bambini che, a causa di malformazioni, devono affrontare complessi percorsi chirurgici presso l’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste. A.B.C. offre accoglienza gratuita ai bambini e alle famiglie durante il periodo di ricovero in ospedale; offre sostegno psicologico ed emotivo in reparto e fuori, accompagnando le famiglie durante tutto il percorso di cura, dalla diagnosi prenatale fino a dopo il rientro a casa. A.B.C., inoltre, sostiene l’IRCCS Burlo Garofolo donando strumentazione specialistica, supportando la ricerca scientifica e la formazione degli operatori sanitari.