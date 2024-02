Cresce il numero di lavoratori autonomi in regione

Torna a crescere in regione il numero di lavoratori autonomi. Dopo la crisi del periodo tra 2014 e 2022, nell’anno da poco concluso si è registrato un lieve aumento dei lavoratori autonomi.

In Friuli Venezia Giulia crescono le partite Iva: nei primi 9 mesi del 2023 hanno raggiunto quota 100.3001, per un incremento dell’1,7 per cento rispetto al 2019. A comunicarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Il dato è in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Tra il 2014 e il 2022 il crollo del numero di lavoratori indipendenti era stato del 13,1 per cento con 10.720 attività in meno. Analizzando il trend a livello provinciale, Gorizia ha subito la contrazione più pesante (-16,4 per cento). Seguono Udine (-13,3 per cento), Pordenone (-13 per cento) e Trieste (-10,3 per cento).

Particolarmente negativa è stata la contrazione soprattutto nel settore-commercianti: a livello regionale si registra un meno 15 per cento, con picchi del -17,8 per cento a Gorizia e del -15,3 per cento a Trieste. GUARDA IL VIDEO