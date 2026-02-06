Crescita record per Trieste Airport

Airport Council International (ACI) Europe ha pubblicato i top 5 airports per crescita di traffico per l’anno 2025 confrontando i dati di traffico dell’anno precedente.

Nel 2025 il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale europea è aumentato del +4,4% rispetto all’anno precedente – segnando un ritorno a modelli di crescita “normalizzati” dopo la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Secondo i dati riportati questo ha portato gli aeroporti europei ad accogliere altri 100 milioni di passeggeri e a stabilire un nuovo record assoluto di 2,6 miliardi di passeggeri.

Il report sul traffico aereo di ACI EUROPE per il 2025 conferma Trieste Airport (codice IATA: TRS), l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, come secondo aeroporto in Europa per crescita traffico passeggeri nella categoria medium airports. Continua quindi la crescita dello scalo che a fine anno ha superato il record di 1.651.702 passeggeri (+ 136% di crescita dal 2022).

L’AD di Trieste Airport, Fabio Gallo: “Questo risultato non è solo frutto dell’attività della società di gestione dell’aeroporto FVG, ma anche dell’impegno profuso da Regione Friuli Venezia Giulia e dagli altri enti territoriali per la promozione e lo sviluppo del territorio di riferimento.”