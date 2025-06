Crescono le presenze a Gorizia: + 20% sul 2024, stranieri in aumento del 64%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “I numeri relativi ai primi mesi del 2025 testimoniano una forte crescita delle presenze turistiche a Gorizia con l’avvio degli eventi della capitale europea della Cultura: parliamo di un aumento complessivo di oltre il 20% rispetto all’anno precedente e di un +64% di turisti stranieri, con incrementi esponenziali in particolare da Austria (+273%), Slovenia (+127%), Croazia (+69,6%) e Regno Unito (oltre 500 presenze, raddoppiate rispetto al 2024). È il risultato del grande lavoro promozionale avviato per Go!2025 e che a sua volta si inserisce in un trend consolidato da tempo, considerando che i turisti nel capoluogo isontino sono raddoppiati negli ultimi cinque anni”. È l’analisi dell’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, intervenuto oggi alla conferenza stampa sui dati del turismo a Gorizia nei primi mesi del 2025. Dai numeri presentati emerge come il traino della Capitale europea della Cultura stia portando esiti molto positivi a Gorizia e nel territorio circostante, sia sul fronte delle presenze turistiche sia per quanto riguarda la visibilità nazionale e internazionale della città e del Friuli Venezia Giulia. Forte della crescente notorietà, già nel 2024 Gorizia e il territorio circostante (Monfalcone e il Collio) hanno raggiunto il mezzo milione di presenze (+6,8% rispetto al 2023, +31,6% rispetto al 2019). Per quanto riguarda il primo quadrimestre del 2025, la crescita di presenze ha interessato anche la componente italiana: non solo le regioni del centro-nord, ma anche del centro-sud, tra cui spicca la crescita di arrivi da Albruzzo (+114%), Umbria (+51,7%), Sicilia (+23,5%) e Toscana (+13,9%). I posti letto in città sono invece aumentati di oltre il 25% in cinque mesi, passando dai 743 dello scorso gennaio ai 1.018 attuali.

Come ha evidenziato Bini, ad alimentare la curiosità dei visitatori concorre anche il “ricco palinsesto proposto per Go!2025” tra eventi, poli museali (oltre 28mila presenze al Castello tra gennaio e maggio, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024), iniziative transfrontaliere e le grandi mostre proposte in città, con più di 60mila biglietti staccati per ‘Andy Warhol. Beyond Borders’. “A tutto ciò si aggiungono i grandi concerti previsti questa estate, che porteranno in regione artisti di fama mondiale e ulteriori flussi turistici da tutta Italia e dall’estero, e il cartellone di Go!2025&Friends che vuole estendere a tutto il Friuli Venezia Giulia il movimento generato dalla capitale della Cultura”, ha aggiunto l’assessore, rimarcando che “gli sforzi profusi per aumentare l’attrattività del territorio vogliono essere il punto di partenza di un percorso che continui a offrire risultati importanti nei prossimi anni”. Il rappresentante della Giunta regionale ha inoltre annunciato che “dal secondo semestre del 2025 la Regione emanerà un nuovo bando per alberghi a 4 o più stelle che sarà rivolto anche al territorio di Gorizia, al fine di garantire la crescita della città anche nel lungo periodo e sfruttando la gran notorietà acquisita con la capitale europea della Cultura”. Nel corso della conferenza stampa è stato svelato anche il nuovo sito turistico del Comune di Gorizia, visitabile da oggi all’indirizzo http://scopri.gorizia.it