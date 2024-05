Crescono leggermente i redditi in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Crescono i redditi in Friuli Venezia Giulia. A dirlo è l’ultima indagine di Ires Fvg che ha rielaborato le dichiarazioni dei redditi Irpef presentate nel 2023 dai circa 930mila residenti in regione. Il reddito complessivo medio dello scorso anno è stato 24.568 euro, mille in più rispetto al 2022. Una differenza, ha spiegato il ricercatore Alessandro Russo, legata per lo più alle variabili socio-anagrafiche dei contribuenti, tra le quali emergono diversi divari.

A livello territoriale la provincia di Trieste presenta il reddito complessivo medio più elevato (quasi 26.000 euro); seguita da Pordenone, Udine e Gorizia.

Le donne, in media, presentano un reddito complessivo inferiore di oltre 10.200 euro rispetto a quello degli uomini, ovvero il 34,7% in meno di entrate. Un gap leggermente ridotto rispetto agli ultimi anni, ma che sottolinea come la partecipazione femminile al mercato del lavoro sia inferiore e legato per lo più a impieghi a tempo parziale; l’accesso delle donne alle posizioni apicali, inoltre, è decisamente più difficile.

Un altro divario molto pronunciato è quello relativo all’età. I contribuenti nella fascia compresa tra 45 e 64 anni registrano il reddito medio complessivo più elevato (circa 29mila euro), decisamente superiore sia rispetto a quello degli over 65, sotto ai 24.000 euro, e a quello degli under 44 che percepiscono poco più di 21 mila euro. Inoltre, solo 4% degli under 25 dichiara redditi con una media di 8.000 euro all’anno.

In Fvg si può inoltre evidenziare il contributo maggiore all’imposta netta Irpef da parte delle persone nate all’estero, pari all’8,8% del totale, contro una media nazionale del 5,8%. Oltre 142.000 contribuenti della nostra regione (pari al 15,3%) sono nati all’estero e dichiarano in media 17.753 euro, 8.000 in meno rispetto a quelli nati in Italia. Tali dati riflettono sostanzialmente la condizione dei cittadini immigrati, tra i quali svettano i contribuenti arrivati dal Kosovo (19.048 euro), dall’Albania (18.799 euro), dalla Bosnia-Erzegovina, dall’India (16.271 euro), dal Ghana (15.857) e dal Marocco (15.797).