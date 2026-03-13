Crisi aziendali in Friuli Venezia Giulia: oltre 7mila lavoratori coinvolti

Sono oltre 7mila i lavoratori del Friuli Venezia Giulia direttamente coinvolti da processi di crisi aziendali. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Osservatorio Industria della Cisl Fvg, che ha tracciato una fotografia aggiornata dello stato di salute del sistema produttivo regionale.

L’analisi prende in esame 64 imprese in cui il sindacato è presente: su circa 15mila addetti complessivamente occupati, quasi la metà dei dipendenti risulta interessata da misure legate a situazioni di difficoltà.

Il comparto più colpito è quello della metalmeccanica, che da solo conta 47 aziende in crisi. Situazioni problematiche si registrano però anche in altri settori produttivi, tra cui commercio, legno, grafica e poligrafia, oltre ai comparti del vetro, dell’edilizia e del conciario.

Tra i casi più recenti segnalati dall’Osservatorio cislino figura quello della Friulpress di Sesto al Reghena, azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio, recentemente ceduta a un fondo tedesco senza preavviso e senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Dal punto di vista territoriale, la maggiore concentrazione di aziende in difficoltà si registra nelle aree industriali più dense: la provincia di Pordenone raccoglie il 39% dei casi (25 imprese), seguita da Udine con il 36% (23 aziende). Più contenuti i numeri nelle altre aree: Alto Friuli con il 12% (8 aziende), Gorizia con l’8% (5 aziende) e Trieste con il 5% (3 aziende).

Lo strumento più utilizzato per far fronte al rallentamento produttivo resta la Cassa integrazione guadagni, segnale di una fase di difficoltà che interessa diversi comparti manifatturieri. La causa principale delle crisi aziendali è legata al mercato: riguarda infatti 41 delle 64 imprese monitorate.

“A preoccupare ulteriormente il quadro economico – commenta il segretario della Cisl Fvg, Cristiano Pizzo – sono le tensioni internazionali e le possibili ripercussioni sui mercati energetici. In particolare, eventuali limitazioni o blocchi nel traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio e materie prime, potrebbero provocare nuovi aumenti dei costi energetici e delle forniture industriali anche per le nostre imprese, come già accaduto in passato”.

Secondo la Cisl Fvg, uno scenario di questo tipo rischierebbe di aggravare ulteriormente le difficoltà delle imprese energivore e della manifattura regionale, già alle prese con margini ridotti e una domanda incerta. L’aumento dei costi dell’energia e della logistica potrebbe tradursi in un maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali e in una fase di ulteriore instabilità occupazionale.

“Sarà quindi fondamentale – conclude Pizzo – monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione internazionale e mettere in campo politiche di sostegno per imprese e lavoratori, per evitare che una crisi geopolitica si trasformi in una nuova emergenza industriale sul territorio regionale”.