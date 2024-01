Crisi Electrolux, Governo e Regione a difesa di Porcia

Governo e Regione son pronti a fare il possibile per garantire la presenza di Electrolux sul territorio ed evitare un depotenziamento che potrebbe essere irreparabile. Il ministro Luca Ciriani, il presidente della Regione Fedriga, assieme agli assessori Bini E Rosolen hanno incontrato nella sede dell’ex provincia a Pordenone i sindacati, guidati da Fim, Fiom e Uilm, i delegati dei lavoratori e Confindustria a fronte dei 181 esuberi (95 operai e 83 impiegati) annunciati dalla multinazionale per Porcia. I sindacati hanno espresso fortissima preoccupazione, maggiore della crisi del 2014 e chiesto un intervento rapido delle istituzioni. All’esterno un presidio con 300 lavoratori, oggi in sciopero, che Fedriga ha voluto incontrare per rassicurarli sulle intenzioni della Regione. Per il 22 febbraio è convocato al Mimit un tavolo sul Bianco. Il Governo lo giocherà come carta da legare a Electrolux, come assicurato dal ministro Ciriani. GUARDA IL VIDEO