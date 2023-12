Crisi Electrolux, situazione preoccupante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Crescono i timori all’Electrolux di Porcia, dopo il confronto a livello nazionale tra azienda e sindacati. La multinazionale svedese ha confermato il momento di sofferenza con un calo sia sul conto economico che sui volumi produttivi, ben al di sotto delle previsioni, con un trend per il 2024 in miglioramento ma non di molto. L’azienda ha ribadito i numeri sugli esuberi già forniti in precedenza, circa 3.000 a livello globale e 240 per l’Italia. A Porcia, dove è in atto il contratto di solidarietà, oggi sono fissate le assemblee con i lavoratori per fare il punto della situazione. Gli esuberi nello stabilimento friulano erano un centinaio a ottobre, ma si sono ridotti a 88 visto che alcuni lavoratori hanno accettato l’incentivo all’esodo. Electrolux ha dichiarato la volontà di non ricorrere a licenziamenti forzosi, ma di concordare col sindacato strumenti non traumatici di gestione delle eccedenze. A rischio ci sarebbero soprattutto gli impiegati.

A Porcia sono 741, più della metà dei 1.457 dipendenti. Fim Fiom e Ulim in modo compatto esprimono una forte preoccupazione. “Due piani di riorganizzazione in poco più di un anno – spiega Roberto Zaami segretario regionale della Uilm – sono indicativi della volontà di Electrolux di ridimensionarsi. Il settore è in crisi e la situazione economica mondiale non aiuta”. Per Gianni Piccinin, segretario Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia non ci sono ancora numeri certi sulla scure che cadrà a Porcia, ma è chiaro che la situazione sia molto delicata”. “Continuano a mancare i volumi – gli fa eco Simonetta Chiarotto, segretario Fiom Fvg – il che rende il quadro più complicato che nel 2014. Lo abbiamo detto chiaramente ai dipendenti nelle assemblee odierne”. La data da cerchiare in rosso è quella del 18 gennaio. In quell’incontro, dopo il periodo di ferie natalizie, la multinazionale dovrebbe scendere nel dettaglio dei tagli negli stabilimenti italiani.