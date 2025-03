Crisi Flex: Bini-Rosolen, ipotesi vendita immobile è fatto grave

Con una nota congiunta, gli assessori regionali alle Attività produttive, Sergio Emilio Bini, e al Lavoro, Alessia Rosolen intervengono sulla crisi della Flex: “Apprendiamo da fonti sindacali della presunta intenzione da parte dell’amministratore delegato di Adriatronics di voler procedere alla messa in vendita dell’immobile di Strada al Monte d’Oro, ex Flextronics di Trieste. Qualora un tanto fosse confermato, costituirebbe un comportamento gravissimo nei confronti delle parti sociali, delle Istituzioni e soprattutto dei lavoratori. Raccomandiamo caldamente al Fondo di rispettare il percorso intrapreso senza fughe in avanti e unilaterali che hanno il solo effetto di complicare ulteriormente il percorso di reindustrializzazione e tutela occupazionale del sito già pregiudicato dalle scelte di Flextronics”.

Annunciano quindi che “La Regione utilizzerà, in tutte le sedi, ogni strumento disponibile per contrastare un’operazione dai contorni sin dall’inizio poco chiari e trasparenti, richiamando alle proprie responsabilità non solo l’attuale proprietà ma anche la sua dante causa”.