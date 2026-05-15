Crisi industriali, Fedriga: no a strumentalizzazioni

Incertezza e preoccupazione. Oltre al caso Electrolux ci sono altre due crisi industriali aperte sul tavolo della Regione, questa mattina gli assessori Sergio Emilio Bini ed Alessia Rosolen, hanno incontrato alla presenza dei sindacati i vertici di Friulpress Samp. L’azienda di Sesto al Reghena ha cambiato proprietari in poco tempo e il nuovo piano industriale prevede il mantenimento occupazionale e il risanamento aziendale, al momento la situazione resta sotto stretto monitoraggio. A Trieste resta in dubbio il futuro di Startech, sono arrivati gli stipendi con una maggiorazione ma c’è attesa per capire se ci saranno nuovi investitori.

In questo contesto complesso il presidente della Regione Massimiliano Fedriga conferma che si sta lavorando ma con tempi e modi che rispettino i lavoratori.