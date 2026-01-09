Crisi Snaidero, la Regione chiede un nuovo piano industriale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto all’azienda Snaidero di sospendere la chiusura del reparto verniciatura, annunciata il 18 dicembre, e di presentare un piano industriale prima di qualsiasi decisione. È quanto hanno ribadito gli assessori Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen al termine dell’incontro convocato a Udine con azienda, sindacati e Confindustria, annunciando la riconvocazione di un tavolo a stretto giro per tutelare il sito produttivo di Majano e i 27 posti di lavoro.

L’obiettivo è trovare soluzioni condivise e sostenibili per salvaguardare un marchio storico dell’industria regionale, mantenendo aperto il sito produttivo e tutelando l’occupazione.

«Trasparenza, responsabilità e visione industriale sono condizioni indispensabili – hanno sottolineato Bini e Rosolen –. La Regione è pronta a fare la propria parte, anche con strumenti di politica del lavoro e l’intervento di Friulia, ma ogni sostegno deve poggiare su un progetto credibile e su un confronto reale, oggi mancato».

La vertenza arriva dopo settimane di forte tensione: lo stato di agitazione proclamato il 19 dicembre, i presidi davanti allo stabilimento di Majano e quattro giorni di sciopero indetti dai sindacati in concomitanza con la scadenza del contratto di solidarietà che coinvolge tutti i 260 dipendenti.

Dal canto suo, Snaidero ha spiegato che la chiusura del reparto rientra in una riorganizzazione produttiva legata alle difficoltà del mercato, ribadendo la disponibilità al confronto ma la necessità di scelte industriali coerenti con il contesto economico.