Crisi Snaidero: necessari approfondimenti su situazione azienda

“Nel corso del tavolo svoltosi questa mattina, le parti hanno concordato sulla necessità di compiere ulteriori approfondimenti sulla situazione in cui si trova la Snaidero finalizzati all’individuazione condivisa degli strumenti più idonei per continuare a supportare l’attività dello stabilimento di Majano, al fine di favorire il rilancio dell’azienda”. È quanto evidenziato dagli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine del tavolo di confronto tra Regione, sigle sindacali e i vertici della storica impresa friulana produttrice di cucine, rappresentata dall’amministratore delegato Alessandro Trivillin, al quale hanno preso parte anche i delegati di Confindustria Udine. Il prossimo incontro del tavolo è stato fissato per venerdì 30 gennaio e Rosolen e Bini hanno sottolineato che “è necessario valutare con attenzione i prossimi passi, con la certezza che la Regione è pronta a utilizzare tutti gli strumenti finanziari e quelli legati alle politiche attive del lavoro per accompagnare l’azienda verso la definizione di un piano industriale che ne assicuri un futuro a una realtà importante del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia”.