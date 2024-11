Crisi Tirso: impegno della Regione per tutelare posti lavoro

“La Regione è pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie a difesa dei lavoratori e del sito produttivo. Stiamo operando per la continuità produttiva e la tutela dell’occupazione dei dipendenti della Tirso, allo stesso modo di quelli della Flex, con lo stesso impegno profuso nel caso di Wartsila. Tutti i siti produttivi sono strategici e anche se la situazione di Tirso è molto diversa rispetto ad altre crisi aziendali, l’impegno delle due direzioni regionali coinvolte, Lavoro e Attività produttive, è quotidiano e ha un obiettivo preciso: salvaguardare i posti di lavoro oggi a rischio”.

È quanto precisato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen durante l’incontro con le sigle sindacali in merito alla crisi della Tirso, vertice al quale ha preso parte questa mattina assieme all’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico. Bini ha rimarcato che “la Regione ha contatti costanti con gli imprenditori interessati a investire nell’area e sta agendo in maniera seria e determinata, per trovare una soluzione a favore degli oltre 170 lavoratori della Tirso i cui posti sono messi in pericolo da questa crisi. In questa fase è importante continuare a cercare una soluzione senza prestare attenzione a voci di corridoio, che creano solamente tensioni e contrapposizioni, con ripercussioni negative sulle azioni a difesa dell’occupazione”.