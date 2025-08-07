Crisi Tirso: Rosolen-Bini, impegno Regione è costante e strutturato

“La Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando in maniera costante, coordinata e complementare con le organizzazioni sindacali, Confindustria Alto Adriatico e il territorio per una soluzione che tuteli la vocazione industriale del sito giuliano della Tirso e la salvaguardia dei posti di lavoro. Riteniamo inaccettabile veicolare strumentalmente alle lavoratrici e ai lavoratori in cassa integrazione che vengono da un lungo periodo di difficoltà il messaggio che le istituzioni non stiano facendo nulla per un esito positivo della crisi e che quanto viene realizzato è pressoché inutile”.

È quanto espresso dagli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, nel commentare la manifestazione indetta dalla Filctem-Cgil per venerdì 8 agosto a Muggia.

“Giova ricordare che l’Amministrazione regionale, a crisi aziendale dichiarata, ha contributo all’attivazione degli ammortizzatori sociali per mettere in sicurezza il reddito delle persone e che, a seguito dell’interesse manifestato dal Gruppo Roncadin nei confronti del sito di Muggia, si è da subito attivata per la realizzazione di un progetto integrato pubblico-privato connesso a un nuovo insediamento nel settore alimentare presso l’area Coselag stanziando importanti risorse ad hoc nella legge regionale di bilancio per il 2025”, hanno osservato gli esponenti di Giunta.

Appreso il disimpegno da parte del Gruppo Roncadin, dovuto agli “sviluppi più recenti – in particolare quelli intervenuti a partire dalla fine del mese di marzo – (che) hanno fatto emergere diverse, rilevanti e impreviste incognite in merito all’operazione Tirso”, tali da non permettere al Gruppo Roncadin di avere garanzie in merito ai “costi effettivi (diretti e indiretti, anche in termini di rischio) del ramo di azienda e ai tempi di attuazione della cessione”, alla luce del percorso di composizione negoziata della crisi avviato da Tirso alla fine del 2024 con le conseguenti difficoltà di interlocuzione, l’azione della Regione si è articolata, sempre in raccordo con le parti sociali e con il territorio, su quattro direttive: la prima, mettendo in campo le politiche attive per rafforzare le competenze dei lavoratori rispetto ai profili professionali maggiormente richiesti dal territorio.

La seconda, in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e Coselag, è stata quella di sensibilizzare le imprese del territorio per favorire l’assunzione da parte di lavoratrici e lavoratori in Cigs presso la Tirso anche con la disponibilità a realizzare percorsi formativi calibrati sulle esigenze del singolo datore di lavoro.

La terza è stata quella di garantire incentivi ad hoc per l’occupazione: il recente assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale ha previsto il riconoscimento di un contributo nella misura di 2mila euro per ciascuna assunzione, nell’ipotesi in cui un datore di lavoro assuma nel periodo dal 1° settembre 2025 fino al 31 dicembre 2025, anche non contestualmente, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, almeno 3 delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’attuazione di un medesimo accordo, avente decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà. L’importo è elevato a 2.500 euro per ciascuna assunzione qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5. In tal senso, hanno riferito gli assessori, “la risposta del territorio è stata apprezzabile, tanto che sono già state effettuate alcune assunzioni”.

La quarta direttiva perseguita è stata quella di continuare a ricercare un interlocutore industriale per l’acquisizione del sito di Muggia.

“L’esercizio del diritto di critica nei confronti dell’azione della Regione, sicuramente legittimo, dovrebbe tuttavia, per correttezza, confrontarsi con i fatti. Lavorare, in silenzio se necessario, è indice di serietà e premessa di successo. Gli slogan, tanto inutili quanto dannosi – hanno concluso Rosolen e Bini – li lasciamo senza indugio ad altri”.