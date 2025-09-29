  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Settembre 2025
Crisi Tirso: Rosolen, prosegue impegno su ricollocazione e rilancio

L'assessore regionale al Lavoro ha parlato a margine dell'incontro che ha sancito la chiusura della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda
Redazione
Autore: Redazione

“La conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Tirso, che si è chiusa oggi senza un accordo, non modifica l’impegno della Regione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, a margine dell’incontro che ha sancito la chiusura della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Tirso in vista della conclusione della Cigs per cessazione di attività,, cui l’azienda ha fatto ricorso a seguito della decisione di cessare la produzione nello stabilimento di Muggia.

“L’Amministrazione regionale – ha precisato Rosolen – continuerà a operare, in raccordo con le categorie economiche, le parti sociali e il Coselag, per favorire la ricollocazione del personale e sostenere le imprese del territorio disponibili ad assumere. L’attività avviata in questi mesi ha già portato a un significativo numero di assunzioni di ex dipendenti Tirso e garantiremo continuità ai percorsi di politica attiva del lavoro già in essere”.

“Rimane inoltre ferma – ha aggiunto l’assessore – la disponibilità della Regione a sostenere, d’intesa con i soggetti competenti, iniziative utili a preservare la vocazione manifatturiera del sito di Muggia, favorendone il rilancio industriale”.

