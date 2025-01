Cultura: 7,5 milioni a teatri, accademie e festival cinematografici

“Dopo i 9 milioni assegnati la scorsa settimana ai teatri maggiori, all’Orchestra Fvg e alle rassegne dal vivo, oggi aggiungiamo altri 7,5 milioni di euro al mondo delle produzioni culturali, dando un impulso significativo al settore teatrale e cinematografico”. Il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil spiega così il contenuto di due delibere approvate oggi dalla Giunta regionale. Come ha illustrato lo stesso Anzil “i due provvedimenti ripartiscono 5,8 milioni di euro per i teatri di ospitalità e produzione e per le accademie della nostra regione che operano per realizzare produzioni di qualità e 1,7 milioni per i principali festival cinematografici oltre che a importanti premi di settore come il Mattador, premio per la sceneggiatura tra i più famosi d’Italia. In questo modo diamo a tutti gli enti interessati la possibilità di fare programmazione delle proprie attività”.

Nel dettaglio il finanziamento annuale di 5,8 milioni di euro sostiene progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali ed è così suddiviso: 2,4 milioni ai teatri di produzione e ospitalità (41,13% dell’intero contributo); 2,9 milioni ai teatri di ospitalità (49,7%); 340mila euro ai teatri di produzione(5,83%) e 195mila euro alle accademie di formazione teatrale (3,34% con aumento più significativo rispetto 2024 pari a 35mila euro in più). Ai festival e ai premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale vanno 1,7 milioni di euro di cui 1,35 milioni ai festival di elevato budget (79,41%); 280mila euro ai festival di medio budget (16,47%) e 70mila euro ai premi cinematografici (4,12%).