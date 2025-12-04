  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 4 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
«Più armi, meno salute. non è vero che la spesa sanitaria...
Miele FVG, un 2025 di ripresa: produzione triplicata dopo il crollo...
Montagna: al via la stagione dello sci 2025/2026 del Friuli Venezia...
Cultura a Udine: al via i bandi per eventi estivi e...
Traffico di farmaci dopanti nel bodybuilding, perquisizioni a Udine e Trieste
Biometano a Pertegada, esperti a confronto e cittadini in allarme
Sfruttamento della prostituzione, nei guai due cinesi a Trieste
Un Natale di magia a Palmanova Designer Village 
Metalmeccanici: in Gvg il reddito di settore vola oltre il miliardo...
Universiis ottiene la Certificazione per la Parità di Genere
Cultura a Udine: al via i bandi per eventi estivi e progetti triennali

“Con questa nuova modalità il Comune recepisce concretamente le indicazioni e le necessità delle associazioni, offrendo strumenti più adeguati e creando le condizioni per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta culturale” commenta Federico Pirone, assessore alla Cultura
Redazione
Autore: Redazione

Udine guarda già all’estate 2026 e al triennio successivo con un importante investimento sulla cultura. Il Comune annuncia oggi i nuovi bandi del Servizio Cultura, pensati per sostenere iniziative e progetti che rendano la città più viva, più aperta e più partecipata.

La novità più significativa di quest’anno è che gli Avvisi vengono pubblicati con largo anticipo, permettendo a operatori culturali, associazioni, enti e realtà creative di costruire proposte solide, condivise e capaci di inserirsi organicamente nel calendario estivo. Questo anticipo, fortemente voluto dall’Amministrazione, vuole garantire più qualità, più programmazione e meno improvvisazione. Inoltre i bandi biennali, introdotti per la prima volta nel 2024, diventano triennali.

I due nuovi bandi infatti introducono due diversi percorsi di finanziamento, per rispondere sia a chi propone singole iniziative estive sia a chi intende costruire progetti culturali di ampia durata.

Il primo riguarda le attività che si svolgeranno da giugno a ottobre 2026, sostenute attraverso contributi fino a 10.000 euro. Il secondo, completamente nuovo nella sua formulazione, è dedicato ai progetti culturali triennali – non più biennali quindi – che accompagneranno la città dal 2026 al 2028, con un contributo fino a 20.000 euro l’anno. In entrambi i casi il sostegno potrà coprire fino all’80% delle spese ammissibili.

La dotazione finanziaria complessiva stanziata è di 320.000 euro, ripartiti tra iniziative estive (140.000) e progettualità triennali (180.000). Le domande potranno essere presentate fino al 30 gennaio 2026.

“Con questa nuova modalità” afferma l’assessore alla Cultura Federico Pirone “il Comune recepisce concretamente le indicazioni e le necessità delle associazioni, con cui manteniamo un dialogo continuo. Anticipare i bandi significa rispondere alle loro esigenze di programmazione e calendarizzazione, offrendo strumenti più adeguati e consolidando un rapporto di collaborazione stabile. Con questo passo non solo semplifichiamo il lavoro degli operatori, ma mettiamo le condizioni per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta culturale, così che Udine possa crescere come città vivace, attrattiva e culturalmente plurale”.

I criteri valutativi: come verranno assegnati i punteggi

Le linee guida approvate dalla Giunta prevedono un sistema di valutazione trasparente, ispirato ai nuovi sub-criteri già adottati nel 2024. Ogni proposta sarà analizzata da una Commissione sulla base di una serie di aspetti che, insieme, concorrono a definire il punteggio finale.

Al centro c’è la qualità della progettazione, intesa non solo come valore artistico e culturale, ma anche come chiarezza degli obiettivi, coerenza dell’impianto, capacità di creare collaborazioni e di portare sul territorio idee innovative, aggiornate e rilevanti. Verrà considerata anche la portata regionale, nazionale o internazionale delle iniziative e l’efficacia della comunicazione prevista.

Un altro elemento decisivo è la rilevanza sociale dei progetti. Saranno valorizzate le proposte che promuovono inclusione, accessibilità e rigenerazione urbana, che arricchiscono l’offerta nei quartieri e che coinvolgono nuove fasce di pubblico. Particolare attenzione sarà riservata alle progettazioni che offrono spazio e opportunità alle giovani generazioni, sia come partecipazione sia come protagonismo nella produzione culturale.

Riveste grande importanza anche la valorizzazione del patrimonio culturale locale e il rapporto con il plurilinguismo e le identità linguistiche del territorio. Saranno premiate le iniziative capaci di raccontare la storia e la memoria della città, e quelle che impiegano il friulano e le altre lingue minoritarie regionali sia come linguaggi artistici sia negli strumenti di comunicazione.

Infine, un peso significativo sarà attribuito alla chiarezza del piano economico, che deve dimostrare un uso coerente, trasparente e realistico delle risorse richieste.

Per garantire la qualità delle proposte selezionate, sono state fissate soglie minime di punteggio: le iniziative estive dovranno raggiungere almeno 60 punti, mentre i progetti triennali dovranno arrivare ad almeno 70 punti. Solo le proposte che superano queste soglie potranno essere finanziate, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Una città che vive di cultura: spazi, opportunità e visione

Le iniziative selezionate potranno, se ritenuto opportuno, essere incluse nella programmazione ufficiale di UdinEstate, contribuendo a un cartellone diffuso e partecipato.

Il Comune metterà inoltre a disposizione alcuni spazi attrezzati e agibili per spettacoli e attività culturali, come Corte Morpurgo, Parco Moretti e il Piazzale del Castello, nelle finestre temporali previste per l’estate 2026.

