Cultura: Anzil, 1,1 milioni a favore di Art bonus Fvg 2024

“L’Art bonus si sta rilevando uno strumento sempre più apprezzato, tanto che quest’anno facendo seguito a quanto disposto dalla legge Finanziaria regionale stanziamo ancora un milione e cento mila euro ripartito tra le tre possibilità di utilizzo dello strumento: l’organizzazione di manifestazioni culturali, interventi sul patrimonio culturale e progetti finanziati anche dall’Art bonus nazionale. In particolare, la somma di 900 mila euro sarà destinata ai progetti concernenti la promozione, l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, mentre 200 mila euro sono a favore di azioni volte alla tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo finanziati anche dall’Art bonus nazionale”.

Lo ha annunciato questa mattina il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, dopo l’approvazione di una delibera di Giunta con la quale si stabilisce il riparto delle risorse per l’Art Bonus regionale 2024. I contributi – secondo la legge regionale 13 del 2019 – sono concessi nella forma del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e di organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

“I progetti locali – ha precisato il vicegovernatore – sono coperti al 40 per cento, mentre quelli “in tandem” con la misura nazionale hanno la copertura del 20 per cento regionale che si somma al 40 per cento nazionale. Per i mecenati è dunque previsto un interessante ritorno economico, oltre che in immagine in quanto contribuiscono davvero a quell’ambita rinascita culturale verso la quale la Regione è fortemente impegnata”.



La delibera approvata stabilisce, inoltre, che la maggiore cifra di 900 mila euro venga ulteriormente ripartita in 800 mila euro per i progetti legati alla promozione e organizzazione di eventi e attività culturali, mentre 100 mila euro sono rivolti alla valorizzazione del patrimonio culturale.