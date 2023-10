Cultura: Anzil, anticipati 13 bandi con finanziamenti già a inizio ’24

“Quest’anno l’approvazione dei bandi da parte della Giunta regionale è avvenuta in anticipo rispetto agli anni scorsi per consentire alle associazioni beneficiarie di avere contezza di essere finanziate fin dall’inizio del 2024. Inoltre, l’altra importante novità riguarda anche i contenuti delle proposte in quanto non è più previsto l’argomento che doveva necessariamente caratterizzare tutti i bandi che ora saranno invece liberi. Infine si è previsto un nuovo bando riservato ai piccoli Comuni con una popolazione inferiore ai tremila residenti e alle associazioni con un contributo da 5 mila euro, mentre aumentiamo il valore degli altri bandi da 15 a 30 mila euro, a eccezione di quello per le iniziative cinematografiche internazionali, che arriva fino a 40 mila euro. Una ulteriore novità è rappresentata anche da un bando speciale per Go!2025. Sanno comunque aumentate le risorse complessive a disposizione, che saranno decise con l’approvazione della legge di Stabilità 2024 a dicembre”.

Lo ha detto questa mattina il vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura, Mario Anzil, a margine della riunione della Giunta regionale che ha approvato tredici Avvisi pubblici legati ai bandi per i contributi alla cultura. Le domande possono essere presentate dalle 9 di lunedì 6 novembre alle 16 di martedì 19 dicembre.

Sette sono gli Avvisi sui bandi “ordinari” del 2024 che prevedono contributi da 15 a 30 mila euro. Gli Avvisi riguardano: eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo, rassegne o stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo, attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre della regione, manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale (misura contributo internazionale da 15 a 40 mila euro), manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica, manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica e manifestazioni espositive a altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, arti visive, fotografia e multimedialità. Due sono invece gli Avvisi legati ai bandi speciali previsti per il 2024. Il primo riguarda le attività culturali da attuare per favorire l’incontro del mondo produttivo con la creatività: a questo bando potranno accedere anche i soggetti triennali e i soggetti finanziati in legge ad hoc, ma non i Comuni. Il secondo Avviso tematico riguarda i progetti inerenti Go!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura, che trattino il tema del confine, inteso sia in senso fisico che ideale. Questo bando potrà finanziare progetti da realizzarsi sull’intero territorio regionale e non solo nell’area “eligibile” di Go!2025. Potranno accedere tutti i soggetti, anche i Comuni e i soggetti finanziati in legge ad hoc. Alla valutazione parteciperanno, come esperti esterni, rappresentanti di Gect e Zavod.

Il terzo “filone” rappresenta una novità e riguarda quattro avvisi riservati ai Comuni con una popolazione inferiore ai tremila abitanti: la misura del contributo è pari a 5 mila euro. Riguarda iniziative progettuali locali in tema di spettacoli dal vivo, cinema, attività espositive e la divulgazione culturale.

Per illustrate i nuovi bandi e le relative modalità per accedervi, il Servizio Attività culturali della Regione ha previsto, per lunedì 6 novembre alle 10 nell’auditorium “Comelli” della sede della Regione in via Sabbadini a Udine, un Infoday di presentazione di tutti gli Avvisi pubblici 2024. “Nel corso di questo incontro – ha sottolineato il vicegovernatore Anzil – saranno illustrati le novità sui Bandi, i contenuti, le linee guida, le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica, venendo così incontro a tutte le richieste delle associazioni e dei Comuni che potranno partecipare”.