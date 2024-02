Cultura: Anzil, bando Ungaretti valorizza Fvg come terra di poesia

“Con un nuovo bando dedicato alla figura di Giuseppe Ungaretti, arricchiamo ulteriormente la proposta culturale per Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e promuoviamo la conoscenza delle vicende storiche di alcune zone della nostra regione protagoniste dell’attività poetica del celebre scrittore italiano anticipatore dell’ermetismo. Un’occasione importante per conoscere la sua opera e le sue composizioni letterarie ideate in Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa mattina ha portato l’attenzione della Giunta la proposta di un avviso pubblico per contributi da riconoscere a Comuni e ad associazioni che per statuto svolgono attività culturali per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia. Proposta che è stata accolta dall’Esecutivo regionale.

“Giuseppe Ungaretti trascorse una parte della sua vita tra Santa Maria la Longa e Sagrado, nelle aree del Carso, durante il periodo della Grande Guerra – ha ricordato Anzil -. In quella situazione tanto drammatica tenne un taccuino di poesie che furono raccolte e stampate in 80 copie nello Stabilimento tipografico friulano di Udine nel 1916 con il titolo ‘Il porto sepolto’. Risale al 26 gennaio del 1917 la stesura della celebre poesia ‘Mattina: M’illumino / d’immenso’, nelle terre di Santa Maria la Longa, abitato dalla Bassa friulana che ancora oggi ricorda sulle pareti delle sue case la composizione che cambiò radicalmente il modo di poetare del Novecento”.

Giuseppe Ungaretti, definito poeta-soldato, trascorsa alcuni mesi della Prima guerra mondiale anche tra Santa Maria la Longa, San Michele del Carso a Sagrado – Comune che gli ha dedicato un parco -, Versa di Romans d’Isonzo e Mariano del Friuli.

“Il bando arricchisce l’offerta culturale di Go!2025 per iniziative culturali per gli ambiti di teatro, cinema, esposizioni e arti figurative, visive, fotografia, multimedialità e divulgazione umanistica legate alla figura di Ungaretti e la sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia – ha spiegato, sempre a margine, il vicegovernatore Anzil -. Lo stanziamento complessivo è di 100.000 euro e i contributi concessi rientrano in un range compreso tra i 10mila e i 25.000 euro”. La presentazione delle domande va fatta dal primo marzo al 15 aprile di quest’anno, con la pubblicazione della graduatoria entro il 15 maggio 2024.

Insegna a Santa Maria la Longa dedicata al componimento Mattina

Parco Ungaretti a Sagrado