Cultura, V Comm:parere favorevole delibere fondi cinema e teatri

Parere favorevole unanime della V Commissione consiliare, presieduta da Diego Bernardis (Fedriga presidente), alle delibere 189 e 190 che prevedono la modifica delle soglie di incentivi per le sale teatrali e cinematografiche della regione, per interventi di manutenzione e adeguamento tecnologico.

“Si aumentano le soglie minime e massime – ha spiegato il vicepresidente con delega alla Cultura, Mario Anzil – dei fondi per le tre categorie di sale teatrali: per le sale della prima categoria, capienza sotto i 300 posti, nel 2022 erano 23 le domande finanziate, con 678mila euro totali. Gli incentivi andavano dai 15mila ai 30mila euro: aumentano ora a 20mila fino ad un massimo di 50mila euro. Per le sale della seconda categoria, ovvero quelle dai 300 agli 800 posti, sono state 25 le beneficiarie in Fvg, finanziate con un totale di 1 milione e 368mila euro: erano previsti fondi che andavano dai 15mila ai 60mila euro, che ora passano da 20mila a 100mila”.

“Solo per le sale teatrali della terza categoria – continua il vicegovernatore – quelle con più di 800 posti a sedere, che in regione sono quattro e hanno ottenuto un totale di 734mila euro nel 2022, la soglia minima aumenta da 15mila euro a 20mila con il contributo massimo che, però, scende da 300mila a 150mila a causa delle poche richieste giunte alla direzione”.

“Stessa modifica in merito alle sale cinematografiche, 12 richieste in regione nel 2022 per un totale di 490mila euro, per le quali il contributo minimo passa da 15mila a 20mila, mentre il massimo da 60mila a 100mila”.

Su richiesta del consigliere regionale di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Enrico Bullian, l’assessore ha specificato che rientrano tra le beneficiarie le sale pubbliche, private e parrocchiali, tutte no profit.

In replica alla richiesta del consigliere Marko Pisani (Ssk), sugli incentivi ai teatri sloveni, Anzil ha sottolineato che “esiste già una legge dello Stato che l’anno scorso ha erogato circa 730mila euro, fondi ai quali possono essere aggiunti quelli regionali già previsti in una norma del Fvg che però, al momento, andrebbe rifinanziata”.