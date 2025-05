“Cyber AI: intelligenza artificiale tra minacce e difesa”: è questo il titolo e il tema del quarto appuntamento, in programma mercoledì 14 maggio, con inizio alle 17, nella torre di Santa Maria, di “innovIAmo”, un ciclo di eventivolto ad esplorare il ruolo crescente dell’Intelligenza artificiale per il futuro delle imprese e l’innovazione del territorio, promosso dal Comitato Piccola industria, dai Gruppi Telecomunicazione e informatica e Terziario avanzato e dal Digital innovation hub di Confindustria Udine.

L’introduzione ai lavori sarà affidata ad Annalisa Paravano, vicepresidente e presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Udine. A seguire, moderati da Mauro Pinto, capogruppo Aziende terziario avanzato, e Cristian Feregotto, capogruppo Aziende telecomunicazione e informatica, gli interventi tecnici.

A discutere di Cyber AI tra minacce e difesa saranno Giuseppe Panarello, direttore tecnico capo del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, Simone D’Agostino, sostituto commissario della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Udine, Alessandro Dreosso, IT manager di Casagrande S.p.A., Marco Cozzi, presidente del Digital Security Festival ehead Of Innovation & ICT del Gruppo Banca Finint, Andrea Peressi, ceo di Modulblok S.p.A., Alessio Ferraresso, channel account manager di WatchGuard Italia, e Sandro Sana, editorialista di RedHotCyber & Cybersecurity360.

In conclusione, Loris Collina, senior consultantdi D-ATA Digital Technologies TEC4I FVG, e

Franco Campagna, responsabile dell’AreaInnovazione e Sviluppo Impresa di Confindustria Udine, illustreranno i servizi di cybersecurity per le imprese.