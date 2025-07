Da agosto a dicembre continuano le degustazioni del Consorzio Friuli Colli Orientali tra musei e piazze del Fvg

L’estate è iniziata sotto il segno del vino e della cultura per il Consorzio Friuli Colli Orientali che ha messo in campo un ricco calendario di eventi capaci di coniugare eccellenze enologiche e bellezze del territorio. Un percorso che, fino a dicembre, porterà il pubblico a vivere esperienze immersive tra musei, edifici e piazze storici, fino ai mercati natalizi, sempre con il vino protagonista e ambasciatore del Friuli.

“Parole da dire e da non dire, storie segrete”: il 5 e 6 agosto a Udine

Appuntamenti estivi sotto le arcate della Loggia del Lionello, in piazza Libertà a Udine, nel cuore della città. Martedì 5 e mercoledì 6 agosto, dalle 20 alle 21.30, si terranno due eventi narrativi e sensoriali che darà voce ai vini della DOC e DOCG dei Colli Orientali del Friuli attraverso le storie dei loro produttori. La prima serata “Il vocabolario delle parole giuste”, con Matteo Bellotto, avrà in degustazione i vini vincitori della 25° edizione della Fiera dei Vini di Corno. La seconda serata “Le storie che non ti raccontano nelle guide”, con Francesco Scalettaris, servirà a scoprire ciò che si cela dietro ogni bottiglia, oltre il gusto: non solo la terra e la tecnica, ma anche emozioni, sfide e scelte che l’hanno resa unica.

Friuli DOC: a settembre a Udine nell’evento enogastronomico più importante della regione

L’appuntamento clou dell’autunno sarà come sempre “Friuli DOC”, dove il Consorzio avrà una sala degustazioni dedicata in piazza San Giacomo. Almeno cinque degustazioni, condotte da Matteo Bellotto e Francesco Scalettaris e una in inglese condotta da Wayne Young, metteranno in scena la qualità e la varietà dei vini DOC e DOCG, riaffermando il ruolo centrale dei Colli Orientali nel panorama vitivinicolo della regione.

Autunno e inverno: ritornano le degustazioni nei musei a Udine e Cividale del Friuli

Dopo il successo delle “Degustazioni nei Musei” a Udine, che si è tenuta questa primavera, il Consorzio si prepara a tornare nei luoghi della cultura anche nella seconda parte dell’anno. A ottobre, due nuove date a Cividale del Friuli porteranno il vino dentro i musei della città longobarda, in un format ormai riconosciuto e apprezzato che valorizza insieme arte, storia e identità del territorio.

L’iniziativa si arricchirà di nuove tappe anche a Udine, dove il Consorzio sta lavorando con l’amministrazione comunale per sviluppare un ciclo di incontri culturali ed enogastronomici nei musei cittadini. Un percorso che accompagnerà il pubblico fino alla Fiera-Mercato di Natale di dicembre, creando un fil rouge che unisce cultura, gusto e promozione territoriale.