Da Consiglio regionale 1,5 mln in più per iniziative promozione FVG

“L’Aula ha dato il via libera, all’unanimità, alla variazione del proprio bilancio di previsione 2024-26 stanziando 1 milione e 500mila euro in più per la concessione di contributi per iniziative a carattere straordinario in grado di promuovere, anche a livello locale, il Friuli Venezia Giulia”. A ricordarlo, il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, che ha sottolineato come “queste risorse permetteranno di procedere nella valutazione di ulteriori istanze che potranno essere presentate fino a novembre e di quelle ancora non finanziate. Su 496 istanze pervenute, sono state effettuate 376 istruttorie e 236 decreti di concessione di contributo, per un totale di 1 milione di euro”.

“In oltre sessant’anni, è la prima volta che il Consiglio regionale si prende l’incarico di assegnare direttamente i contributi e fa piacere riscontrare che l’iniziativa è stata accolta dalle realtà associative molto favorevolmente. Il contributo – ha ribadito Bordin – andrà da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro, mentre l’iniziativa proposta, che dovrà essere straordinaria e non ricorrente, non potrà essere inferiore a 1.500 o superiore a 30mila euro”. “Il sostegno alle associazioni da parte delle istituzioni è fondamentale per il tessuto sociale ed economico di una comunità. Queste organizzazioni spesso colmano lacune del pubblico, offrendo supporto e risorse là dove lo Stato o gli enti locali possono avere difficoltà ad arrivare. In questo senso – ha concluso il presidente del Cr – le associazioni sono partner indispensabili, poiché contribuiscono al benessere collettivo e alla coesione sociale”.