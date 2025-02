Da CrediFriuli un ecocolordoppler ad A.l.i.Ce. Udine

CrediFriuli ha sostenuto l’acquisto, da parte di A.L.I.Ce., Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale di Udine, di un nuovo strumento per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari.

Si tratta di un ecocolordoppler portatile (commercializzato da un’azienda di Manzano) che verrà utilizzato nell’attività di prevenzione che A.L.I.Ce. Udine conduce dal 2003 con la collaborazione dei Comuni della Provincia di Udine.

Da diverso tempo, tra l’altro, l’O.d.V. organizza due appuntamenti annuali presso le sedi di CrediFriuli, a titolo gratuito e interamente dedicati ai soci dell’Istituto di credito cooperativo.

Il presidente di A.L.I.Ce. Udine, il neurologo Ermanno Del Zotto, nel ringraziare la Bcc per la sua generosità, ha sottolineato come questa attrezzatura consenta di effettuare un ecocolordoppler delle arterie carotidi, esame di accertamento diagnostico non invasivo che permette di monitorare la circolazione arteriosa diretta verso il cervello e di diagnosticare l’eventuale presenza di alterazioni delle pareti dei vasi (presenza di placche o stenosi). Al termine del controllo viene rilasciato un referto che può essere condiviso con il proprio medico curante.

“Di fronte al volontariato e alle numerose necessità sanitarie, CrediFriuli è sempre molto attenta e disponibile – ha sottolineato il presidente, Luciano Sartoretti – L’impegno verso le comunità e il territorio è una caratteristica delle banche locali e ad esse rimaniamo sempre coerenti”.

A.L.I.Ce. Udine, ogni anno, attraverso la disponibilità dei propri volontari (tra i quali vi sono sei neurologi), svolge circa 500 esami. Di questi, quasi il 15% evidenzia delle criticità. L’ictus cerebrale (prima causa di invalidità e terza di morte) interessa circa il 2,5 per mille della popolazione. I fattori di rischio possono essere diversi e vanno dall’ipertensione, al fumo, alle cardiopatie e all’elevato tasso glicemico nel sangue, perciò un esame preventivo e periodico può risultare di grande aiuto.