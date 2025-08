Da Crédit Agricole Italia finanziamento di 30 milioni all’azienda trentina Vetri Speciali

–Un finanziamento di 30 milioni di euro, con garanzia Sace Growth, è stato erogato da Crédit Agricole Italia a favore di Vetri Speciali, azienda trentina leader nel settore della produzione e commercializzazione su scala mondiale di contenitori speciali in vetro per alimenti. Nata nel 1994 come joint venture tra il Gruppo Owens Illinois e Zignago Vetro, l’azienda guidata dall’amministratore delegato Osvaldo Camarin ha sviluppato nel 2024 ricavi consolidati per quasi 300 milioni impiegando oltre 920 persone nei tre stabilimenti di Gardolo (Trento), Ormelle (Treviso) e San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Caratteristica distintiva di Vetri Speciali è il mantenimento della vocazione artigianale declinata in chiave moderna attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, che permettono all’azienda di avere una grande flessibilità produttiva e di portare una moltitudine di manufatti di forme e colori diversi in oltre 50 Paesi grazie alla propria rete commerciale. Con il finanziamento messo a disposizione, Crédit Agricole Italia intende rafforzare la strategia di sviluppo sostenibile di Vetri Speciali, che ha recentemente inaugurato il forno numero sei nello stabilimento di Gardolo. L’operazione concordata con la banca prevede, infatti, un meccanismo premiante per l’azienda, che vedrà ridursi il costo del finanziamento a fronte di un miglioramento del punteggio Esg attribuito da Cerved.