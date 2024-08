Da danno a risorsa, nasce la filiera della carne della selvaggina friulana

Trasformare il problema della fauna selvatica, dai cinghiali ai cervi fino ai caprioli, che devastano i campi degli agricoltori , in opportunità economica per il comparto, anche con il coinvolgimento dei cacciatori. Il tutto creando una filiera della carne di selvaggina friulana. E’ questo il progetto al quale sta lavorando l’Ente Tutela Fauna, come spiega il suo presidente, da poco rieletto, Gianluigi D’Orlandi. “Insieme a Confagricoltura Fvg – fa sapere – abbiamo invitato i direttori delle riserve di caccia a un incontro per parlare fattivamente della possibilità di creare questa filiera”.

Come spunto è stata molto utile l’esperienza della filiera “Selvatici e buoni” sviluppata dalla Fondazione Una che ha tracciato la via da percorrere e soprattutto la possibilità di riuscita. Di rilievo anche il tema dei controlli e della salubrità della carne. Dopo l’incontro c’è stata la visita al centro di lavorazione carni dell’azienda agricola Conti di Maniago che ha ottenuto il bollino di certificazione per poter fornire un primo punto di raccolta per gli ungulati cacciati: la struttura è situata a Manzano, in località Soleschiano. Nel progetto è stata coinvolta coinvolta anche Friulcarni, disponibile a recuperare e pagare il cacciato. E non sono da escludere gli agriturismi che potrebbero inserire nei loro menù i piatti per chiudere il cerchio