Da domani National Conference Bat Italia a Trieste

Saranno oltre 500 i dipendenti di BAT Italia che a partire da domani, 24 gennaio, al pomeriggio parteciperanno a Trieste alla BAT National Conference, il raduno annuale della branch italiana del gruppo, che quest’anno – a seguito dell’inaugurazione dell’Innovation Hub di Trieste lo scorso giugno – si svolgerà nel capoluogo giuliano.

“Sarà il nuovo polo di produzione triestino – ha confermato il presidente di BAT Trieste, Andrea Di Paolo – a fare gli onori di casa per la attesissima National Conference, un evento che permette a tutte le persone di BAT Italia di condividere esperienze e trarre ispirazione dagli straordinari progressi compiuti fino ad ora dalla società in Italia: non tutti i dipendenti hanno avuto ancora la possibilità di visitare il nuovo stabilimento, e questa è la giusta occasione per presentare sia l’Innovation Hub, sia la città di Trieste che con tanta disponibilità ci ha accolti. Questa è la prima National Conference dopo il periodo di Covid, un momento estremamente importante per noi”.

Non solo la fabbrica: la National Conference ha un programma che coinvolge Trieste e che rappresenta per l’economia turistica della città una consistente occasione di incoming in un periodo di bassa stagione. I dipendenti di BAT Italia arriveranno a Trieste il pomeriggio del 24 gennaio a bordo di un treno speciale in partenza da Roma e saranno ospitati per due notti in sei hotel del centro città; circa 300 dei 500 protagonisti della National Conference parteciperanno il 24 sera al match Pallacanestro Trieste-Chiusi, che per l’occasione è diventato il BAT ITALIA match day, con la personalizzazione del campo da gioco.

La Convention entrerà nel vivo giovedì 25 gennaio mattina, quando saranno 530 i partecipanti al programma previsto all’interno della fabbrica a San Dorligo della Valle. Nel pomeriggio, invece si svolgerà un’attività di team building in centro a Trieste, che permetterà di conoscere la città, con i dipendenti locali nel ruolo di “ciceroni”. In serata, l’evento si chiuderà con una cena – e ospite a sorpresa – al Trieste Convention Center. Venerdì 26 gennaio, al mattino, è in programma il rientro a Roma, sempre con il treno speciale “BAT ITALIA”.