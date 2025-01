Da febbraio nuove norme per costruzioni in zona sismica

Dal primo febbraio verrà attuato il percorso che la Direzione Infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ha portato avanti nel settore delle costruzioni in zona sismica per l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali e, in particolare, al Testo unico dell’edilizia.

In particolare, sono state recepite le disposizioni nazionali di recente introduzione, che mirano a semplificare e accelerare le procedure amministrative, anche attraverso la digitalizzazione”.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. Nella primavera del 2024, la Regione ha recepito le disposizioni nazionali con un apposito provvedimento normativo, cui ha fatto seguito un intenso approfondimento, colloquio e confronto con federazioni, ordini e collegi professionali degli ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti, coinvolti nell’applicazione della norma. L’attività ha portato alla formulazione della proposta di regolamento che, da settembre a dicembre, è stata affinata e discussa nel Consiglio delle autonomie locali e nella IV Commissione del Consiglio regionale, per giungere alla sua formalizzazione con l’adozione del Decreto del Presidente della Regione a metà dicembre.

“Le principali novità normative – spiega l’assessore Amirante – riguardano la classificazione degli interventi, lo snellimento dell’iter amministrativo successivo alla trasmissione delle istanze, il coordinamento con la nuova normativa nazionale relativamente alle opere pubbliche, che prevede la consegna all’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, disciplinando la possibilità di esprimere pareri a favore di Comuni ed enti pubblici. Ciò consente di accelerare la realizzazione degli interventi pubblici e privati: i tempi del procedimento passeranno infatti dagli attuali 60 a 30 giorni”.

“Inoltre, in un’ottica di progressiva digitalizzazione del settore delle costruzioni – prosegue l’assessore – dal primo febbraio – accanto ai tradizionali modi di trasmissione delle istanze, quali posta elettronica certificata o consegna allo sportello – si affiancherà l’utilizzo del portale Opere Strutturali FVG, sviluppato in collaborazione con Insiel; quest’ultimo strumento, progressivamente nel corso del 2025, andrà a sostituire le attuali modalità di trasmissione delle istanze”.

La Regione sta adeguando il proprio sito per arricchirlo di documentazione, schemi e modulistica allineati alla nuova normativa. Di pari passo, si procederà alla revisione finale dell’operatività agli sportelli, organizzandone l’avvio anche a Pordenone. Sempre a febbraio è pianificata l’apertura, una volta alla settimana, di uno “sportello virtuale”, attraverso il quale la Direzione Infrastrutture e Insiel saranno disponibili a dare risposte online a dubbi, domande e richieste di chiarimento.

“Un ringraziamento particolare – conclude Amirante – va rivolto ai rappresentanti di federazioni, ordini e collegi professionali per il supporto fornito nel percorso fin qui svolto, con l’intenzione di mantenere attivo il canale di confronto per un monitoraggio sull’attuazione delle modifiche normative introdotte e proseguire il lavoro di sviluppo dei servizi digitali offerti, semplificando e rendendo più efficace la relazione cittadino-pubblica amministrazione”.

Il link al portale per la trasmissione telematica delle istanze e dei successivi adempimenti sarà disponibile dal 1° febbraio sulla pagina relativa alla sismica del sito internet regionale.