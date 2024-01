Da Fincantieri a Danieli, ecco le aziende più attente ai dipendenti

Attenzione al personale e benessere sul luogo di lavoro sono i tratti distintivi per ottenere la certificazione Top Employer Italia, un riconosciemtno rilasciato da parte del Top Employers Institute, alle sole aziende che soddisfano elevati standard nell’ambito delle strategie e delle politiche delle Risorse Umane.

Le relatà riconosciute per il 2024 sono 147 in Italia e tra queste In Friuli Venezia Giaulia hanno ottneuto il riconoscimento alcunedelle più grandi relatà produttive. Fincantieri si è confermata su alti standard soprattutto nelli ambiti Employer Branding, Formazione e Ascolto dei dipendenti

Generali si è rafforzata nel punteggio grazie all’efficacia della sua People Strategy e ai miglioramenti registrati nella qualità dell’ambiente di lavoro. Ottimi punteggi in tutti settori anche per Danieli, che ha migliorato la performance dello scorso anni in particolare nella categoria “Onboarding”.E nonostante l’attuale crisi e la riorganizzazione del personale in atto, pure Electrolux ha aincassato l’ennesimo riconoscimento.

Sugli scudi anche Biofarma Group, Bat Italia, oltre ad Acegas e Amga, che fanno parte del Gruppo Hera.