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Economia

Da Intesa 400 milioni a imprese Confcommercio Udine,

Accordo per innovazione, digitalizzazione e competitività delle imprese del territorio del commercio, artigianato e turismo
Redazione
Autore: Redazione

Intesa Sanpaolo e Confcommercio Udine, hanno sottoscritto l’accordo per favorire lo sviluppo delle piccole e piccolissime imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato nel territorio di Udine e della sua provincia.

Intesa Sanpaolo mette a disposizione per le imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia 400 milioni di euro per nuovi finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione, oltre ad agevolazioni sui sistemi di pagamento digitali con l’azzeramento delle commissioni per importi fino a 20 euro effettuati con il POS fisico.

L’iniziativa rappresenta la declinazione sul territorio dell’accordo nazionale dedicato alle piccole e piccolissime imprese siglato da Intesa Sanpaolo con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato che mette a disposizione 20 miliardi di euro di nuovo credito a livello nazionale e soluzioni dedicate ai singoli settori imprenditoriali, con nuove misure tra cui l’azzeramento delle commissioni per transazioni sotto i 20 euro per pagamenti su POS fisico e la presa in carico da parte della Banca della quota interessi sulle rate di fine anno 2026, 2027 e 2028 dei nuovi finanziamenti.

Un nuovo impegno concreto che consentirà agli esercenti di mitigare gli effetti dei rincari e contenere le spese stimando un risparmio complessivo fino a 100 milioni di euro in 14 mesi, che si inserisce nella strategia del Gruppo guidato dal CEO Carlo Messina, realizzata attraverso la Divisione Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese, con l’obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo e dei servizi nei territori.

La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha erogato alle piccole e piccolissime imprese del Nordest 2,4 miliardi di euro di finanziamenti nel periodo 2020-giugno 2026.

Tra le principali misure previste figurano:

• azzeramento totale delle commissioni su POS fisico per importi fino a 20 euro, condizioni agevolate sopra questa soglia sui pagamenti digitali e iniziativa dedicata sul canone del POS. Circa 3 miliardi di transazioni all’anno a livello nazionale, per un controvalore di transato di circa 40 miliardi di euro, che vede quindi un ulteriore contributo di Intesa Sanpaolo all’economia reale stimato in circa 100 milioni di euro di minori costi a beneficio dei piccoli esercenti;

• finanziamenti dedicati agli investimenti per lo sviluppo del business, la digitalizzazione e l’efficienza energetica con nuova formula “Prima Rata Zero”, che prevede l’intervento della banca sul pagamento degli interessi della prima rata per i finanziamenti fino a 50.000 euro e sulle rate di Natale 2027 e 2028; prevista inoltre “Formula Flessibilità”, che consente la sospensione della quota capitale dei finanziamenti in essere liberando liquidità a favore delle imprese.

L’incontro di Udine si è svolto nell’ambito del roadshow “Vicini a chi fa impresa ogni giorno”, realizzato con il sostegno di Visa e finalizzato a rafforzare il dialogo diretto con le imprese sui territori e trasformare i bisogni locali in opportunità di sviluppo.

Giovanni da Pozzo, presidente Confcommercio Udine ha dichiarato: “Per le piccole e piccolissime imprese del territorio, l’accesso al credito e la possibilità di investire rappresentano condizioni fondamentali per affrontare una fase economica complessa e continuare a essere competitive. Questo accordo mette a disposizione risorse importanti per accompagnare le attività del commercio, del turismo e dell’artigianato nei percorsi di innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico. Particolarmente significativa è anche l’attenzione ai costi quotidiani di gestione, a partire dall’azzeramento delle commissioni sui pagamenti Pos fino a 20 euro, che può tradursi in un beneficio concreto per tanti piccoli esercenti. È un segnale positivo di collaborazione tra il sistema bancario e quello associativo: sostenere le imprese significa sostenere l’economia locale, il lavoro e la vitalità dei nostri centri urbani”.

Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: “Come Banca dei Territori, rafforziamo il nostro impegno a fianco delle piccole e piccolissime imprese del Friuli Venezia Giulia, mettendo a disposizione 400 milioni di euro per accompagnarne gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. L’accordo con Confcommercio, frutto di una collaborazione consolidata, nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e punta a sostenere la crescita e la competitività delle imprese. Prevediamo, inoltre, l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti POS fino a 20 euro, intervento che si inserisce nel più ampio impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno dell’economia reale e che, a livello nazionale, si traduce in un beneficio stimato di circa 100 milioni di euro di minori costi per i piccoli esercenti nell’arco di 14 mesi”.

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