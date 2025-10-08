Da Monfalcone, al via la terza fase del Distretto del Commercio “Punto Più A Nord Del Mediterraneo”

Si è riunita questa mattina a Monfalcone, Comune capofila, la Consulta del Commercio del Distretto “Punto Più A Nord Del Mediterraneo”, alla presenza del sindaco, Luca Fasan, dell’assessore al Commercio, Luca Zorzenon, del manager del Distretto del Commercio, Andrea Pavano, del dirigente del Suap, Rudi Bagatto, dei rappresentanti dei Comuni aderenti e delle associazioni di categoria coinvolte nel progetto.

Un incontro operativo e di confronto che ha segnato l’avvio della terza fase della progettualità, che coinvolge 9 Comuni – Monfalcone, Aquileia, Duino Aurisina, Muggia, Grado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano – e 9 associazioni di categoria – Confcommercio – Ascom Monfalcone, Confcommercio – Ascom Trieste e Comuni dell’Area Giuliana, Confcommercio Udine – Ascom Mandamento del Lagunare, Vivacentro Monfalcone, Confartigianato Gorizia, CNA FVG, Unione Artigiani – Confartigianato Udine, C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA GORIZIA TRIESTE, C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE – che insieme rappresentano 90.000 cittadini e 5.000 imprese del territorio.

“Siamo pronti a dare avvio alla terza fase di un progetto che sta raccogliendo riscontri molto positivi – ha dichiarato il sindaco Luca Fasan – e che rappresenta al contempo un segnale concreto di sostegno al commercio locale e un importante messaggio politico: la Regione che mette a disposizione risorse, associazioni di categoria che supportano il progetto e nove Comuni, anche con colori politici diversi, che portano avanti, insieme, un’unica istanza condivisa di sviluppo del territorio. È la dimostrazione tangibile della nostra volontà di lavorare in rete, di raccogliere nuove idee e di dare continuità a iniziative che possono generare ulteriori opportunità e finanziamenti. Ringrazio tutti i Comuni e le associazioni di categoria per il lavoro fin qui svolto, che ha permesso di arrivare a questo punto con risultati concreti per le imprese e il territorio”.

Il progetto Distretto del Commercio “Punto Più A Nord Del Mediterraneo”, del valore complessivo di 960.000 euro – di cui 480.000 di fondi regionali e il restante di fondi propri e dei Comuni – si articola in 4 parti: 180.000 euro sono stati impegnati per le spese di di marketing e animazione urbana attraverso l’installazione di totem in rete contenenti le informazioni relative ai Comuni del Distretto; 240.000 euro sono stati destinati alle spese per gli investimenti pubblici per infrastrutturazione urbana, 90.000 euro per le spese di progettazione e 450.000 euro per interventi a favore delle imprese.

Nel corso della Consulta, è stato illustrato, da parte del manager Pavano, lo stato dell’arte del progetto; per quanto concerne la prima fase, sono stati erogati i contributi alle imprese aventi titolo ed sono state completata in quasi tutti i Comuni le opere di infrastrutturazione urbana e l’installazione dei totem informativi, che saranno inaugurati a breve, mentre, per quanto concerne la seconda fase, sono stati realizzati 10 video promozionali dedicati al Distretto e alle città protagoniste di quest’ultimo, creati grazie al contributo regionale di 20.000 euro e 10.000 dei Comuni, di cui restano ancora 10.000 euro da destinare alla promozione.

Il Distretto del Commercio “Punto Più a Nord Del Mediterraneo” è quindi pronto ad avviare la sua terza fase, che prevede la partecipazione al nuovo bando regionale 2025, che rappresenta una nuova opportunità di consolidamento grazie alle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione per spese di investimento, per un massimo di 25.000 euro su 35.000 euro di costi, a copertura degli investimenti destinati a infrastrutture e soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese, e 15.000 euro per spese correnti legate ad attività di marketing e un animazione urbana del Distretto del Commercio. I Comuni interessati, nelle prossime settimane delibereranno la partecipazione al bando.

“Il Distretto del Commercio ha preso forma in modo concreto – ha affermato l’assessore Luca Zorzenon – e i totem rappresentano un simbolo visibile di una rete che unisce i Comuni, creando nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio. È il risultato di una grande collaborazione tra amministrazioni e associazioni, che sarà coronata a breve dall’inaugurazione ufficiale. Il Distretto si conferma quindi un modello di sviluppo condiviso, capace di unire le realtà economiche, istituzionali e associative del territorio, per rilanciare il commercio locale e favorire la crescita di un’ampia area eterogenea, ma con tanti punti di interesse in comune”.