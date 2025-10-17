  • Aiello del Friuli
venerdì 17 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Da Osoppo rotta su Riyadh
Da Pozzo (Confcommercio): «Il presidente Mattarella conferma le nostre preoccupazioni sui contratti pirata»
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Ronchis
«IndustriaEuropa»: a Trieste l’assemblea regionale congiunta
Al via ad Arba la seconda edizione di “Grappolo and friends...
Civici Musei di Udine: esito positivo per il tavolo di conciliazione...
Uil Fvg, Zorn: Bene Consalvo all’Autorità Portuale, lo scalo deve recuperare
Carburanti: nuove tessere digitali presso Urp Regione
Economia: Moretti-Moretuzzo (Pd-Pat/Civ), sistema Fvg in frenata
Insiel celebra 30 anni di certificazione ISO 9001
Economia

Da Osoppo rotta su Riyadh

Eventi Fantoni con oltre duecento clienti italiani ed esteri: l'ultima serata diventa anche occasione per presentare l'evento del Salone del Mobile in trasferta in Arabia Saudita
Redazione
Autore: Redazione

La ‘filiera’ Fantoni vuole essere protagonista della trasferta del Salone del Mobile.Milano a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita.

 “Red in progress”, anteprima della manifestazione fieristica che debutterà per la prima volta in Medio Oriente nel 2026, è stata presentata a Osoppo direttamente da Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano, a un pubblico composto dalla migliore clientela italiana del gruppo industriale che, come consuetudine, li ha riuniti in Friuli in occasione della fiera Sicam di Pordenone.

Il tema tecnico dell’incontro ha riguardato quest’anno le novità introdotte dalla normativa europea E1/2 relativa alle emissioni di formaldeide, che impone non poche incognite alle aziende del settore mobile arredo. Una sfida che si incrocia con quella della domanda di mercato, da una parte, e con quella dei dazi sul fronte delle esportazioni negli Usa.

“Auspichiamo da parte dell’Unione Europea una strategia più flessibile e reattiva rispetto agli accadimenti globali a sostegno dell’industria italiana che deve affrontare problematiche su tanti fronti” ha commentato il presidente Paolo Fantoni.

Reattività che le aziende da parte loro stanno dimostrando ampiamente.

A sottolinearlo è stata la stessa presidente Porro nell’illustrare i dettagli dell’evento a Riyadh in programma a fine novembre, reso possibile grazie alla collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e con il Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, tramite la Architecture & Design Commission, evento che costituisce il teaser di quella che sarà una vera e propria fiera nel 2026.

“Portando il Made in Italy in un mercato di importanti prospettive reagiamo all’incertezza internazionale alimentata dalla costante variabilità dei dazi Usa.

38 aziende di altissimo livello incontreranno architetti, investitori, specifyer e costruttori che stanno sviluppando l’hotellerie più raffinata e grossi complessi museali e residenziali” ha detto. Un percorso simile a quello condotto negli ultimi anni su altri mercati di rilievo.

Il Gruppo Fantoni è già presente da diversi anni in Arabia Saudita, dove ha realizzato alcune importanti forniture contract, e la sua partecipazione a “Red in progress” intende consolidare un rapporto con quel mercato che ha ancora ampi spazi di crescita.

