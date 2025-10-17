Da Osoppo rotta su Riyadh

La ‘filiera’ Fantoni vuole essere protagonista della trasferta del Salone del Mobile.Milano a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita.

“Red in progress”, anteprima della manifestazione fieristica che debutterà per la prima volta in Medio Oriente nel 2026, è stata presentata a Osoppo direttamente da Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano, a un pubblico composto dalla migliore clientela italiana del gruppo industriale che, come consuetudine, li ha riuniti in Friuli in occasione della fiera Sicam di Pordenone.

Il tema tecnico dell’incontro ha riguardato quest’anno le novità introdotte dalla normativa europea E1/2 relativa alle emissioni di formaldeide, che impone non poche incognite alle aziende del settore mobile arredo. Una sfida che si incrocia con quella della domanda di mercato, da una parte, e con quella dei dazi sul fronte delle esportazioni negli Usa.

“Auspichiamo da parte dell’Unione Europea una strategia più flessibile e reattiva rispetto agli accadimenti globali a sostegno dell’industria italiana che deve affrontare problematiche su tanti fronti” ha commentato il presidente Paolo Fantoni.

Reattività che le aziende da parte loro stanno dimostrando ampiamente.

A sottolinearlo è stata la stessa presidente Porro nell’illustrare i dettagli dell’evento a Riyadh in programma a fine novembre, reso possibile grazie alla collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e con il Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, tramite la Architecture & Design Commission, evento che costituisce il teaser di quella che sarà una vera e propria fiera nel 2026.

“Portando il Made in Italy in un mercato di importanti prospettive reagiamo all’incertezza internazionale alimentata dalla costante variabilità dei dazi Usa.

38 aziende di altissimo livello incontreranno architetti, investitori, specifyer e costruttori che stanno sviluppando l’hotellerie più raffinata e grossi complessi museali e residenziali” ha detto. Un percorso simile a quello condotto negli ultimi anni su altri mercati di rilievo.

Il Gruppo Fantoni è già presente da diversi anni in Arabia Saudita, dove ha realizzato alcune importanti forniture contract, e la sua partecipazione a “Red in progress” intende consolidare un rapporto con quel mercato che ha ancora ampi spazi di crescita.