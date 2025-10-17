  • Aiello del Friuli
Economia

Da Pozzo (Confcommercio): «Il presidente Mattarella conferma le nostre preoccupazioni sui contratti pirata»

Oltre 200 contratti pirata firmati da sigle minoritarie, che coinvolgono circa 160mila lavoratori e 21mila imprese. Una forma di dumping contrattuale che riduce diritti e tutele, abbassa i salari e danneggia le aziende corrette
Redazione
Autore: Redazione

«Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui contratti pirata confermano un allarme che Confcommercio denuncia da tempo: quello di un fenomeno che mina la qualità del lavoro e la leale concorrenza tra le imprese». Lo sottolinea Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Confcommercio Udine, commentando l’intervento del Capo dello Stato in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro.
Da Pozzo ricorda che solo poche settimane fa Confcommercio aveva diffuso un’analisi nazionale che fotografa la giungla dei contratti collettivi in Italia: oltre 1.000 Ccnl depositati al Cnel, di cui più di 250 nei soli settori del terziario e del turismo. «Accanto ai pochi contratti realmente rappresentativi – aggiunge Da Pozzo – proliferano oltre 200 contratti pirata firmati da sigle minoritarie, che coinvolgono circa 160mila lavoratori e 21mila imprese. Una forma di dumping contrattuale che riduce diritti e tutele, abbassa i salari e danneggia le aziende corrette».
Nel Friuli Venezia Giulia, secondo la stessa indagine, i lavoratori meno tutelati rappresentano oltre l’1%, una quota inferiore alla media nazionale (3,5%), ma superiore allo 0,9% registrato nel Nordest. «Un dato che ci deve far riflettere – osserva ancora Da Pozzo – e che conferma l’importanza di politiche regionali coerenti con il principio della rappresentanza. In questo senso, la nuova legge regionale sul commercio e sul turismo rappresenta una riforma di portata storica e una vera best practice a livello nazionale: non solo per l’operazione di straordinaria semplificazione normativa, ma anche perché apre un argine importante contro i contratti pirata, premiando le imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative».
Sulla stessa linea Antonio Dalla Mora, vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine e capogruppo Fipe: «Nel settore della ristorazione e del turismo i contratti pirata generano una concorrenza sleale insopportabile. Chi rispetta le regole, paga i dipendenti secondo i contratti veri e investe nella qualità, non può essere penalizzato rispetto a chi sceglie scorciatoie. Per questo serve una vigilanza costante e un impegno condiviso fra istituzioni, associazioni e parti sociali».

