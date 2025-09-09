Da Pozzo : «Nuova legge Fvg modello unico per il terziario italiano»

«La nuova legge regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia è una riforma di portata storica e diventa una vera e propria best practice a livello nazionale: non solo per la straordinaria operazione di semplificazione normativa, ma anche perché apre un argine importante contro i “contratti pirata”, premiando le imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Una scelta di civiltà che tutela imprese, lavoratori e consumatori». Così il vicepresidente nazionale di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo, commenta l’approvazione della proposta di legge da parte della giunta regionale, esprimendo «pieno apprezzamento per l’impegno e la visione dell’assessore Sergio Emidio Bini, che ha saputo guidare un processo innovativo e partecipato, valorizzando il contributo delle parti sociali e delle associazioni di categoria».

Il Codice accorpa in un’unica legge le 14 normative precedenti, riducendo da 567 a 143 gli articoli complessivi. «La semplificazione è l’elemento che rende questa legge un unicum in Italia – sottolinea Da Pozzo – e che potrà ispirare le altre regioni. Finalmente regole chiare e snelle sostituiscono un groviglio di norme frammentate, restituendo competitività al sistema».

Tra i passaggi più innovativi, vengono previsti incentivi specifici per l’apertura di nuove attività nei centri storici, nei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti e nelle “aree di indebolimento commerciale”. «Un segnale importante verso il commercio di prossimità, presidio sociale ed economico dei territori». Inoltre, è stata introdotta una premialità per le aziende che applicano i contratti nazionali delle principali categorie, «rafforzando così la lotta ai contratti pirata e sostenendo la qualità del lavoro».

Questa legge, conclude Da Pozzo, «mette a disposizione significative risorse, a conferma della volontà della Regione di sostenere concretamente la piccola e media impresa. Un modello che Confcommercio intende presentare presto a Roma, alla presenza dell’assessore Bini e del direttore regionale delle Attività produttive e Turismo Giordano, per condividerne i contenuti con tutte le unioni regionali della Confederazione. Siamo davanti a un esempio virtuoso di come istituzioni e rappresentanze possano costruire insieme un futuro più solido per il terziario».