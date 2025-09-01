Da Roma più risorse per gli atenei: 215 milioni alle università del Fvg (+3%)

Aumentano le risorse per le università del Fvg. È di 215 milioni di euro lo stanziamento totale previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario, principale strumento per assegnare erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che ripartisce il Fondo alle università. Per quelle del Fvg l’incremento sul 2024 è del 3,1% e del 22,1% rispetto ai 176 milioni del 2019.

L’università di Trieste riceverà un finanziamento di 98,4 milioni (+2,8% rispetto al 2024), l’università di Udine 87,2 milioni (+4,1%), mentre sarà di 29,4 milioni lo stanziamento per la Sissa. L’incremento dei finanziamenti alle università del Friuli Venezia Giulia si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest’ anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

“Un Paese che crede nel futuro investe nell’ Università e nella Ricerca, è questa la strada della crescita – commenta il ministro Bernini. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di avere un ruolo da protagonisti: se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia”, conclude Bernini.