D’Agostino, sul Mar Rosso Commissione Ue deve convocare armatori

“Ci siamo mossi a livello militare, e giustamente ma non ci siamo mossi a livello politico commerciale. E secondo me questa è un’azione che invece va fatta”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione dei porti europei (Espo) e dell’Autorità portuale di Trieste, Zeno D’Agostino, intervenendo oggi a Verona alla seconda giornata di LetExpo, la fiera della logistica sostenibile promossa da Alis.

“Non si vede una presa di posizione importante a livello Europeo – ha aggiunto D’Agostino – perché c’è qualcuno che ci sta guadagnando e qualcuno che ci sta perdendo. Siccome i porti del Nord Europa sono quelli che ‘danno la linea’ politica e strategica, se addirittura hanno un vantaggio da questa situazione non si può pretendere che in qualche modo poi ci sia un’azione europea”.Per D’Agostino “serve un’azione che la Commissione dovrebbe portare avanti con i grandi operatori armatoriali. Oggi alcuni passano da Suez, e chiedono la scorta alla nostra Marina per poter passare. Vorrei capire perché qualche altro armatore non lo fa. Se qualcuno non lo fa perché ha interessi particolari, la Commissione Europea deve conoscere a fondo, perché oggi non lo sappiamo, e poi eventualmente andare a chiedere a chi non passa perché, e quali sono le eventuali necessità che ha per poter passare. Perché ormai i porti italiani – ha concluso – da questa situazione stanno subendo danni importanti, soprattutto nel settore container”.