Dai residui di lavorazione di marmo e vino, un prodotto da premio internazionale

È il termoarredo UbriAAco della Maarmo Srl il progetto di design più votato nell’ambito del “Green Product Award 2026 di Berlino

Il modello di termoarredo ecologico lavorato con gli scarti di vino vince il premio internazionale per il prodotto green più votato da pubblico e giuria tra i 50 prodotti finalisti, con più di 55mila voti raccolti tra dicembre e gennaio.

Il 28 maggio, sono stati consegnati presso lo storico Cinema Colosseum di Berlino gli International Green Product Awards. Sotto il tema guida “Shape what matters”, i premi hanno celebrato prodotti, concetti e materiali sostenibili d’eccellenza provenienti da tutto il mondo.

Su un totale di 1.200 candidature provenienti da 54 paesi, i migliori progetti sono stati premiati in 12 categorie, tra cui interior design, beni di consumo, architettura, mobilità, moda e nuovi materiali. Tra i progetti vincitori figurano contributi di brand affermati, start-up innovative, nonché studenti provenienti da quattro continenti.

Il progetto di termoarredo “Ubriaaco” presentato dalla Maarmo è stato votato come il prodotto più popolare dal pubblico e dalla giuria e si aggiudica così il “Green Product Audience Award 2026”; tra novembre 2025 e gennaio 2026 sono stati più di 50mila i voti raccolti nella community internazionale composta da designer ed architetti che a grande maggioranza sono stati conquistati dal progetto dell’azienda.

Il progetto UbriAAco è figlio di una scelta di territorialità e di circolarità, il primo termoarredo da bere, affinato in barrique, che dà vita agli scarti nobili di un’altra grande produzione Made in Italy, quella del vino, aggiungendo la dimensione olfattiva.

Il materiale utilizzato per la realizzazione di questo particolare termoarredo combina gi residui di produzione di due importanti prodotti del “Made in Italy”: il marmo e il vino: il processo di lavorazione prevede un periodo di affinamento del termoarredo in barrique, immerso nei residui di lavorazione del vino rosso raccolti nelle diverse aziende vitivinicole del territorio. Dopo una paziente fase di asciugatura la superficie assume così una velatura rosso vinaccia che una volta acceso rilascia una fragranza unica, un misto di profumo di mosto e pane appena sfornato che ci riconcilia con la natura e con i nostri ricordi.

Questo modello è una versione particolare dei termoarredi ecologici di MAARMO, realizzati utilizzando la polvere di scarto generata durante il taglio del marmo nelle cave veronesi; questo scarto viene mescolato con l’acqua, creando la famosa “crema di marmo” che viene versata in uno stampo, come una torta. La crema, grazie alla formula speciale, si consolida, senza fase di cottura, quindi con un processo a freddo, per riottenere un pannello di marmo che garantisce pertanto un “impatto zero”. Una volta consolidato il pannello necessita di una fase di “stagionatura” in una sala a temperatura costante, ed a rafforzare l’imprinting green successivamente la vernice viene stesa con un pennello a mano, vernice rigorosamente a base acqua.

“Questo traguardo è un ulteriore conferma del valore e del ruolo di Maarmo come protagonista tra le aziende nordestine di design sostenibile – racconta con soddisfazione ed un filo di emozione Gianpaolo Pezzato, presidente della’azienda – con una serie di importanti riconoscimenti che abbiamo raccolto negli ultimi 12 mesi. Un segnale che rafforza la volontà di perseguire la nostra vision, cioè la valorizzazione dei residui di lavorazione delle principali filiere del Made In Italy, contribuendo a creare consumatori più consapevoli e responsabili delle proprie scelte sia di acquisto che di utilizzo del tempo”.

Ad aprile 2025 Maarmo si era aggiudicata il premio “Premio Impresa Ambiente 2025”, il più importante riconoscimento italiano dedicato alle imprese che hanno saputo innovare nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Nello stesso mese al Salone del Mobile di Milano 2025 è stata premiata da Forbes Italia come “Eccellenza Italiana” 2025, per la sua innovazione e il suo impegno per il lusso sostenibile e l’economia circolare, a cui è seguita poi la Menzione al Premio “Giusta Transizione” nel premio promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. A novembre è stata inserita tra i tre finalisti del “Premio Innovazione della Stampa Estera” riservata a piccole e medie imprese, start-up e altre realtà italiane che si distinguono per progetti innovativi per valorizzare l’eccellenza del “Made in Italy” a livello internazionale. Nel 2026 è stato premiato durante il Salone del Mobile con il premio speciale Confartigianato nell’ambito del Premio Eccellenze Circolari_Fondazione Cogeme.