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Dai social all’AI, come cambia l’informazione

A Gorizia, mercoledì 20 maggio, alle 10, nel polo di Santa Chiara. Al termine consegna dei riconoscimenti del premio di laurea Piero Villotta
Redazione
Autore: Redazione

“Dai social all’intelligenza artificiale: come sta cambiando l’informazione”. È il tema della riflessione a più voci che si terrà a Gorizia mercoledì 20 maggioalle 10, nell’aula magna del polo di Santa Chiara (via Santa Chiara 1). La organizzano l’Università di Udine, l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione della stampa del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è dedicato alla memoria del giornalista Piero Villotta, già presidente regionale e consigliere nazionale dell’Ordine. Al termine dell’incontro ci sarà la consegna dei riconoscimenti della quinta edizione del premio di laurea in suo ricordo.

Porteranno i saluti di apertura: la delegata dell’Ateneo per la sede di Gorizia, Renata Kodilja; il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi; la giornalista e Storica dell’arte, Adriana Ronco Villotta, promotrice del premio di laurea Piero Villotta.

Seguiranno gli interventi, moderati da Renata Kodilja. Il giornalista Alessandro Martegani, componente della Giunta della Federazione nazionale della stampa, su “L’Intelligenza artificiale nel giornalismo: visioni a confronto tra giornalisti ed editori”. L’avvocato Katia Crosilla, docente di Normative tecnologiche ed etica dell’intelligenza artificiale all’Università di Udine, parlerà di “Responsabilità aumentata: giornalismo, intelligenza artificiale e nuovi obblighi normativi”. “L’intelligenza artificiale nel giornalismo: manuale d’uso” è invece l’argomento che svilupperà la giornalista scientifica, Giulia Basso. La direttrice dell’agenzia di stampa “Ti lancio”, Francesca Schenetti, discuterà di “Deep learning for press news analysis”.

«L’informazione – spiegano Renata Kodilja e Furio Baldassi – vive una trasformazione profonda: prima i social network hanno rivoluzionato la circolazione delle notizie, poi l’intelligenza artificiale che sta cambiando i processi di produzione, verifica e distribuzione dei contenuti. Questa evoluzione apre opportunità, ma soprattutto nuove responsabilità etiche. Nel workshop cercheremo di fare chiarezza su questi temi per portare un contributo costruttivo all’ecosistema informativo».

Alla fine del workshop verranno annunciati e premiati il vincitore del Premio di laurea Piero Villotta e le tre menzioni speciali assegnate dalla commissione giudicatrice ad altrettanti laureati in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine a Gorizia.

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