Dal Consiglio d’Europa 1,5 milioni di euro a docente dell’Università di Udine

Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) premia l’attività di un giovane scienziato dell’Università di Udine. È di un milione e mezzo di euro per i prossimi cinque anni il finanziamento (Starting Grant) vinto da Enrico Salvati, docente di ingegneria meccanica, con un progetto sulla sicurezza dei materiali metallici. Questi finanziamenti, tra i più prestigiosi a livello europeo, vengono assegnati ogni anno a giovani ricercatori per sostenere i loro progetti innovativi in tutti i campi del sapere. Obiettivo della ricerca di Salvati è prevedere con maggiore precisione, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, il cedimento di materiali e componenti metallici in condizioni di “fatica” (carico ciclico). Questo potrebbe ridurre i rischi di eventi catastrofici, rendere i componenti ingegneristici più efficienti e affidabili, migliorare lo sfruttamento delle risorse primarie e ridurre l’impatto ambientale. Enrico Salvati insegna e fa ricerca al Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell’Ateneo friulano. Il suo progetto si intitola “Wide-ranging probabilistic physics-guided machine learning approach to break down the limits of current fatigue predictive tools for metals – Breakdown” (Metodo probabilistico basato sull’uso sinergico di machine learning e modelli fisici per superare i limiti degli attuali strumenti predittivi di fatica per i metalli).

“È un risultato prestigioso per il nostro Ateneo – sottolinea il rettore Roberto Pinton – che evidenzia come l’attività di ricerca svolta all’Università di Udine sia estremamente competitiva sia a livello nazionale che internazionale”.